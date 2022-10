La Volta Motociclista a Galicia celebrará su etapa de hoy en el municipio de Cerceda. De acuerdo con la información del Ayuntamiento, el inicio de las actividades se producirá a las 08.00 horas del domingo en el Campo da Feira, en donde se situará el parque cerrado y llegarán los participantes. El lugar será también la ubicación en la que se entreguen los premios de la primera etapa, destinados a los participantes de la Copa de España de Mototurismo. En cuanto a la trayectoria que recorrerán hoy los participantes en la vuelta en moto por Galicia, la salida neutralizada se hará pasando por el Aquapark y por Meirama, y también tocará As Encrobas. La Volta, en la que colabora la Xunta, recorre zonas emblemáticas de la comunidad, como Pontevedra, As Salinas do Ulló, Cabo Home, Muxía, Camariñas y la Torre de Hércules. También visitará como faros como el de Laxe, Domaio, Cabo Villano o Meira.