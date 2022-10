La Semana de la Tortilla de Betanzos estrenó este año nueva categoría: la mejor tortilla casera. Jorge Río Cortés, betanceiro “de toda la vida” y delegado comercial en una empresa del País Vasco, se alzó con este premio al que aspiraban 17 participantes, 9 hombres y 8 mujeres. Los otros dos finalistas de esta primera edición fueron David Teijo Regueiro y Xabier Pérez González.

La tortilla de Jorge Río conquistó a un jurado que estuvo presidido por todo un experto en el plato estrella de Betanzos, Alberto García Ponte, el responsable del Mesón O Pote, proclamado recientemente campeón de España.

El ganador dio el paso de presentarse al concurso animado por su familia, que tiene la suerte de poder degustar a menudo en casa una tortilla a la que le tiene más que pillado el punto. “A mí no me gusta esa que abres y se desparrama todo el huevo, que casi hay que tomarla con cuchara; a mí me gusta jugosa”, explica Jorge que, como buen betanceiro, deja claro que la tortilla la hace sin cebolla, salvo en contadas excepciones.

¿El secreto?. Buena materia prima: “patatas, huevo casero, aceite y sal. No hay más”, afirma risueño: “Es darle un par de vueltas y nada más”, apunta.

La alcaldesa, María Barral, fue la encargada de entregarle el premio, consistente en un lote de productos de aceite Abril.

Hoy, domingo, se dará a conocer el ganador de la mejor tortilla de esta Semana, galardón al que aspiran Bar Galicia, cervecería Yocri, Los Picapiedra, Adega Lastras y el Plaza después de la cata a ciegas realizada esta semana por el jurado compuesto por representantes de varias entidades de Betanzos y personas vinculadas al mundo de la gastronomía.