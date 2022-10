El Concello de Arteixo se prepara para vivir desde hoy su XXI Feria Histórica, que estará dedicada a la infancia y que se extenderá hasta el domingo. En la jornada de ayer se realizaron los trabajos de montaje de los diferentes puestos y demás instalaciones. Como principal novedad, la edición de este año contará con el Escenario Estrella Galicia, que se situará en la plaza del Balneario y al que se subirán artistas como Stompy Seven Jass Band, Clarence Bekker Band, Carla Green and the Demonds, Macheta Supah Band o DJ Panko.