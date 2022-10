Sada Patín reclama una solución urgente tras el “desastre total” de la obra en la pista

La malograda obra en la pista de patinaje de Cantalarrana, en Sada, fue uno de los detonantes de la crisis entre el grupo que ostenta la Alcaldía, Sadamaioría, y sus socios de Alternativa dos Veciños. Y ha dado pie ahora a un crítico comunicado de la directiva del club Sada Patín en el que reclama una solución inmediata que permita volver a hacer uso de esta instalación deportiva tras el “desastre total” de los trabajos de mejora, que no solo la dejaron “invalidada” para la competición oficial, sino también inservible para los entrenamientos.

El club recuerda que las deficiencias en la obra provocaron la pérdida de una subvención de 30.000 euros de la Xunta por el incumplimiento de los plazos y lamentan que el Ejecutivo municipal, en concreto Alcaldía, desoyese a la concejala de Deportes, María Nogareda (de Alternativa) y a Sada Patín y optase por dar una “nueva oportunidad” a la empresa adjudicataria, que solo empeoró la situación: “La chapuza ya es denunciable, porque la pista ya ni sirve para entrenar”, critican en su comunicado.

Sada Patín afirma que los problemas en la pista obligaron a celebrar en Oleiros los dos campeonatos que habían conseguido para Sada y propició varios accidentes, uno de ellos “bastante grave” que impidió que uno de sus patinadores medallistas nacionales, Pablo Cal, pudiese participar en el campeonato de España. A los perjuicios derivados de no poder celebrar la Liga Nacional en Sada suman los ocasionados por no poder entrenar en la pista: “Tenemos patinadores participando en la élite nacional del patinaje y el no tener donde entrenar nos puede llevar a la desaparición del club”, alerta la entidad, que recuerda que tienen dos equipos en Liga Nacional y que muchos de sus patinadores participan en campeonatos de España.

La deficiente ejecución de las obra de mejora de la pista de patinaje ha sido motivo constante de reproche por parte de la oposición, PP y PSOE, y de desavenencias entre Sadamaioría y Alternativa. Hasta el punto que la concejala de Deportes, María Nogareda, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la inacción del Concello en abrir expediente de penalidades que avaló Secretaría en un informe.

A preguntas del PP, el alcalde, Benito Portela, explicó que hay ya retenido crédito, cerca de 66.000 euros, para ejecutar el proyecto de reparación de las deficiencias redactado por la ingeniera municipal de Oleiros. El regidor defendió que todavía no se había completado el expediente de resolución del contrato y de imposición de penalidades porque era necesario disponer de un nuevo informe técnico sobre las deficiencias de los segundos trabajos.

Las explicaciones no convencen a la oposición. Tampoco a Alternativa. El PP recordó que ya en septiembre de 2021 Secretaría emitió un informe crítico con la decisión de tramitar las obras como contrato menor y sin contar con proyecto, solo con una memoria valorada. Su portavoz, Soraya Salorio, preguntó cómo era posible que la obra se contratase por 24.500 euros a pesar de que el proyecto inicial cifraba el coste en 43.600 euros y que el proyecto encargado ahora para corregir los errores eleve el coste a 65.554 euros.

El alcalde explicó que la mitad del coste del proyecto redactado por la ingeniera de Oleiros se corresponde con la capa de aglomerado, pero que la técnica ve necesario además una capa de composan. María Nogareda corroboró esto último y detalló que esa capa de pintura, que no se recogía en la memoria inicial, mitigará los daños por caídas.