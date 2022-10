La huella sonora del nuevo plan director de Alvedro llega hasta Liáns en horario diurno

La revisión del plan director del aeropuerto de Alvedro, además de recoger la ampliación de la pista y el incremento de la superficie de servicio afectada, que supondrá una inversión de más de 136,8 millones de euros, supone la imposición de una nueva huella sonora, una servidumbre acústica que según la normativa vigente supone restricciones urbanísticas y que afectarán fundamentalmente a Oleiros y Culleredo. Los dos concellos presentaron alegaciones contra el mapa que dio a conocer Aviación Civil en 2020 pero tras hacerse público ayer el nuevo plan, queda constatado que no se han tenido en cuenta. En el caso oleirense, la zona de servidumbre actualmente llegaba hasta el alto de Montrove en horario de 07.00 a 19.00 horas, y ahora se alarga hasta casi alcanzar la iglesia y el cementerio de Liáns.

La importancia de esta huella sonora se debe a que los terrenos que quedan debajo de estas curvas isófonas tienen restricciones urbanísticas. Según la legislación, donde aún no se haya construido no se podrá hacer porque se consideran incompatibles los nuevos usos residenciales, asistenciales, educativos o sanitarios. Por ejemplo, ahora mismo se están tramitados los polígonos 25 y 27 en Montrove, con 35 chalés, además de cuatro edificios de viviendas casi al lado, junto al pazo do Río, y estas servidumbres podrían impedir su ejecución si se mantiene la norma.

El alcalde de Oleiros en noviembre de 2020 aseguró, tras presentar las alegaciones contra las servidumbres y el mapa de ruido cuando se expusieron al público, que “hipotecaban cientos de propiedades urbanas”. El regidor, Ángel García Seoane, señaló también entonces que esta huella sonora implicaba que 53,70 hectáreas de suelo quedasen bajo estas restricciones, 30 de ellas de suelo urbano y 8,5 de urbanizable.

Las actuales servidumbres del aeropuerto de Alvedro son de 2001 y se modificaron en 2004. Aviación Civil emitió un informe desfavorable sobre la aprobación del plan general de Oleiros en 2009 porque consideraba que la huella sonora debía llegar hasta Santa Cruz, “hipotecando”, según Seoane, 240 hectáreas de suelo. El Concello presentó un pleito contra la Xunta y el ministerio y en 2012 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón y anuló la huella sonora que llegaba hasta el centro de Santa Cruz, paralizando el 25% del territorio, por considerarla “excesiva” . Se mantuvo así una afección a solo 20 hectáreas, solo hasta Montrove.

En 2020 sin embargo se dio a conocer el informe de propuesta de revisión del plan director y aunque al principio Oleiros pensaba que se respetaba la huella acordada tras la sentencia del Superior en 2012, comprobó que Aviación Civil consideraba que aumentaría el ruido del aeropuerto tras su ampliación, y por lo tanto incrementó de nuevo la servidumbre, aunque no hasta Santa Cruz como en 2009 sino hasta la iglesia de Liáns.

Fue entonces también cuando Oleiros y Culleredo presentaron alegaciones, pero los mapas de ese año y los que figuran ahora en el plan director revisado son esencialmente idénticos, no se han tenido en cuenta.

La huella sonora no solo aumenta en Oleiros en el horario 07.00 a 19.00 horas respecto a la actualidad. En el período de 19.00 a 23.00 horas también se incrementa, incluso más allá de la iglesia de Liáns, llegando casi hasta O Catasol. Para el período de 23.00 a 07.00 horas esta servidumbre llega incluso hasta la rotonda de As Galeras.

Culleredo también resulta muy perjudicado con este impacto acústico e incluso Cambre tiene también una pequeña afección, al lado de las Casas Bailly en O Seixal donde se prevé una urbanización.

Las servidumbres aeronáuticas previsibles, según el nuevo plan director, no solo afectan en gran medida a Culleredo y Oleiros. Si se compara con las servidumbres vigentes hasta ahora, se comprueba cómo aumenta en gran medida el impacto en A Laracha, en Cerceda, Carral, Abegondo y Bergondo. Betanzos, que no estaba afectado, ahora sí tiene esta huella sobre parte de su territorio.

Cuando se expuso al público esta revisión del plan director figuraba un apartado de afecciones urbanísticas y por eso se había exactamente la superficie afectada. Ahora sin embargo el ministerio ha suprimido esa información, todo lo referente al uso de los predios y los criterios en relación a las condiciones de uso, lo que se puede hacer o no en los terrenos afectados, si se mantienen las restricciones urbanísticas.

El ministerio incluso comete una errata: en la exposición del nuevo documento pone “aeropuerto de Asturias” en lugar de A Coruña. Además, mencionan la aplicación de normas expresamente derogadas, como la Ley 10/1995 del 23 de noviembre de Ordenación del Territorio de Galicia, la ley 6/2007 del 11 de mayo de medidas urgentes en ordenación del territorio o el Decreto 80/2000 de 23 de marzo de planes y proyectos sectoriales.