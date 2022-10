Miño rechaza el nuevo carril que proyecta Transportes por su impacto en la marisma

El Concello de Miño avanzó ayer su rechazo “radical” a la creación de un carril adicional en el ramal de acceso a la Praia Grande desde el peaje de la autopista AP-9 por su impacto en las marismas del río Baxoi, un enclave natural de alto valor ecológico muy castigado ya por las infraestructuras e incluido en la propuesta de ampliación de la Red Natura que lleva desde 2011 en un cajón.

El alcalde, el socialista Manuel Vázquez Faraldo, ha solicitado na reunión urgente con la Demarcación de Carreteras y la Delegación del Gobierno tras informar el Ministerio de Transportes vía comunicado del inicio de la redacción del proyecto de mejora de la conexión de la carretera Nacional 651 con la AP-9. El regidor lamenta que el organismo estatal haya realizado este anuncio “sin consensuar” con el Concello” y advierte de la importancia de que una actuación de este calado se ejecute “teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los vecinos”.

La mejora de esta conexión entre la AP-9 y la Nacional 651 es una obra largamente demandada por el Concello de Miño, que se muestra totalmente de acuerdo con la propuesta de Transportes de crear una rotonda que descongestione el tráfico a la salida del peaje en época estival y que permita que los vehículos acceder a la N-651 en Miño sin atravesar el núcleo urbano.

La construcción de esta rotonda ha sido reclamada insistentemente por el Concello, que apela ya a esta conexión en su modificación del plan general para la urbanización de Monte Piñeiro. El Ayuntamiento también avala otra glorieta proyectada en la conexión del ramal de salida de la AP-9 con la carretera de la playa.

El motivo de controversia se centra exclusivamente en la previsión del Ministerio de Transportes de ampliar el ramal de acceso a la playa con un carril adicional, una actuación que, apunta el Concello, no había salido nunca a colación en las conversaciones con Carreteras. “Estamos totalmente en contra ya que supondría una importante afección a la marisma, algo que no podemos permitir al ser un ecosistema que estamos decididos a proteger”, advierte Faraldo, que aguarda que Transportes “sea sensible a estas demandas” y rectifique.

La previsión de este carril adicional ha sido acogida también con estupor por el BNG, sin representación en el Concello. Su portavoz, Alberte G. Nicolás, se muestra también crítico con la previsión de las rotondas, apela a su impacto en las marismas y exige que se estudien otras soluciones de menor impacto. El BNG lamenta además que el Concello no haya avanzado en la tramitación del Espazo Natural de Interese Local para proteger las marismas del río Baxoi. La formación lamenta también la ausencia de avances para blindar este enclave de alto valor ecológico con su inclusión en la Red Natura.