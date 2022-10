El BNG de Culleredo avanza que presentará iniciativas para recurrir la aprobación del plan director de Alvedro, que “afecta al patrimonio de miles de cullerdenses para dar cumplimiento a una demanda irreal”. El proyecto estatal para el aeródromo supone, según los nacionalistas, “el remate final para el PXOM de Culleredo en tramitación, por si no estuviera muerto ya”. Apunta que el plan director “obliga a pedir nuevos informes para un PXOM que está aprovechando una disposición transitoria da Lei do Solo de 2006 y que no tiene validez indefinidamente”. Critica, además, que “los datos de pasajeros están inflados artificialmente” y reclama “la ordenación del sistema aeroportuario gallego, coordinando los tres aeropuertos y otros medios de transporte”.