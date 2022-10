Novo proxecto de Melandrainas: “Pretendemos dar a coñecer e darlle visibilidade ás mulleres a través das súas vidas”

A Escola de Teatro Melandrainas, que desenvolve a súa actividade en Arteixo, ten en marcha un novo proxecto, Flores de Ferro, unha iniciativa na que leva traballando desde fai varios meses, baseada na novela da escritora María Rei Vilas, de título homónimo. A directora desta iniciativa, Marga Fernández, explica que ten moi claro o obxectivo deste traballo. “Pretendemos dar a coñecer e darlle visibilidade ás mulleres a través das súas vidas, realmente foron silenciadas. É unha homenaxe a mulleres vítimas”, relata.

Un total de 57 persoas, vencelladas de forma directa ou indirecta coa escola de teatro, participan nesta proposta cultural, que como peculiaridade combina unha parte teatral e outra audiovisual. Esta última supón un coste importante, co cal os integrantes desta iniciativa decidiron iniciar un crowdfunding para recadar fondos. Os interesados poden consultar a web floresdeferro.art para obter máis información de como realizar as doazóns para apoiar este proxecto. Marga Fernández indica que elexiron realizar unha parte de vídeo porque é “complexo” recrear o espazo de tempo que require esta obra, desde os anos 40 aos 80 do século pasado. “Dixemos, ‘vamos mesturar”, asegura. E así comezaron a gravar as pezas audiovisuais, que se centran na parte máis antiga e o resto recrease mediante o teatro.

A previsión é que a estrea sexa en marzo do próximo ano, 2023. Se todo vai ben, será o día 27 dese mes no Teatro Colón, no centro da Coruña, coincidindo co Día Mundial do Teatro.

Os autores deste traballo fixeron unha presentación pública a principios deste mes e destacaron que é un “proxecto 2.0”. Esta proposta é, segundo sinalan os promotores desta iniciativa, “creativa, ilusionante e inclusiva”, na que, entre equipo técnico, elenco formado polo alumnado da escola e figuración, participan case 60 persoas, a máis pequena de 6 meses e a maior de 85 anos, segundo aseguran os promotores desta iniciativa cultural.

A novela orixinal na que está baseada esta obra, Flores de Ferro, ten como protagonista a Camila, unha muller “que viviu durante décadas unha mentira sostida coa complicidade dos que a rodean”, segundo recolle a descrición do libro, que tamén sinala que no seu regreso á vila de Briana, no verán de 1987, deberá reunir o valor para enfrontarse á verdade.

O equipo encargado de coordinar a realización deste traballo está composto por Marga Fernández (directora do proxecto) e Queta Soto (guionista), impulsores da iniciativa. Traballan tamén nela Mónica Pan (deseñadora), Nacho Varela (realizador audiovisual) e Antía Fernández (creadora da coreografía e encargada do vestiario).