Carral lleva hoy de nuevo a pleno la propuesta del POS a riesgo de perder los fondos

El Gobierno local de Carral (Alternativa dos Veciños, en minoría) lleva este jueves de nuevo a pleno su propuesta para destinar los fondos del POS Adicional de la Diputación a gasto corriente, iniciativa que la oposición tumbó en pleno en septiembre al aprobar una enmienda para dedicar la cuantía a la mejora del camino en la parroquia de Santiago de Sumio, Val de Barcia, y a la segunda fase del nuevo saneamiento en San Vicente de Vigo. El asunto vuelve a pleno después de la Diputación haya emitido un informe contrario a la propuesta de los grupos opositores y haya requerido al Concello que presente una certificación del acuerdo plenario. Los grupos, sin embargo, adelantan a este diario que no apoyarán la propuesta del Ejecutivo.

El alcalde, Javier Gestal, pide a los partidos de la oposición que actúen “con responsabilidad política y dejando los intereses políticos aparte para no perder los 118.025,18 euros de los fondos provinciales”. Apunta que la Diputación dio diez días hábiles de plazo y que, “si la Corporación no apoya esta propuesta, esta cantidad se perdería”. PP, PSOE y la edil no adscrita, sin embargo, aseguran que no votarán a favor.