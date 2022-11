El Concello de Sada entregó este fin de semana los premios de la Mostra de Teatro XVI. El galardón al mejor espectáculo fue a parar a Olimpo’s, de FarandOleiras Cabaré, que recibió también el premio del público. El reconocimiento a la mejor actriz fue para Silvia Casal por su interpretación en A pena do cu do mundo, de Carrachanacacha do Aturuxo de Melpóneme. Juan Carlos Alonso recibió el galardón al mejor actor por su papel en Apuntamentos para un magnicidio, de Ditirambo.