Moción de censura en Sada: Portela retira las competencias de Gobierno a los ediles de Alternativa y su partido los echa

El alcalde de Sada, Benito Portela, firmó ayer la resolución por la que retira las competencias de Gobierno a los concejales de Alternativa dos Veciños, María Nogareda y Breogán Blanco. Los ediles también han sido expulsados por su partido, después de que consensuasen con el PSOE y el PP una moción de censura que situaría al frente del Ejecutivo local a la portavoz de Alternativa. El PSOE provincial asegura que ha solicitado ya a la dirección nacional del partido la expulsión de los ediles socialistas mientras que la portavoz del grupo municipal ha pedido amparo al comité de garantías federal. En el PP, la dirección provincial mantiene sus tiempos y esperará a reunirse con sus ediles para tomar una decisión.

Portela asumirá de modo provisional las competencias de las áreas que dirigían sus exsocios Nogareda y Blanco: Educación e Deporte y Promoción da Saúde, Cohesión Social e Voluntariado, respectivamente. “Es una moción hecha sin autorización de los partidos. A día de hoy, son concejales tránsfugas y desertores”, apuntaló ayer el alcalde. “No es una moción hecha por los partidos, sino por nueve personas a título individual que operan a expensas de los partidos”, sostuvo, poco después de firmar la resolución que formalizaba la ruptura del tripartito con la retirada de competencias y, a Nogareda, de la Tenencia de Alcaldía y la pertenencia a la Junta de Gobierno local.

Alternativa aseguró ayer que había presentado un escrito en el Concello de Sada para “comunicar oficialmente la expulsión del partido de los concejales María Nogareda y Breogán Blanco”. Añadió que, “de tener un mínimo de dignidad, deberían entregar sus actas y dimitir”. “De forma inmediata, dejan de pertenecer al grupo político municipal de Alternativa y pasarán a tener consideración de no adscritos”, zanjó el partido que preside el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien ayer, en una radio local, afirmó que “hay quien quiere ser reina por un día”, en alusión a Nogareda. La edil defendió tras firmar la moción que ya había advertido de la situación y de los problemas que tenía, que no tuvieron “otra opción” y que dan “el paso” de la moción “por coherencia”.

“Nogareda y Blanco se convirtieron en tránsfugas al promover una moción de censura contra el Gobierno del que forman parte”, asevera su partido. “Aprovechándose del cargo al que accedieron en representación de Alternativa, están participando en una operación antidemocrática motivados por ambición personal de ostentar durante unos pocos meses la Alcaldía”, zanja la dirección.

Mientras el PSOE formuló la petición de expulsión de sus ediles sadenses, la portavoz municipal, María Pardo, ha pedido amparo a la comisión de garantías federal al entender que “la moción no va contra el código ético del partido y no hay transfuguismo”. Asegura que, al intentar contactar con la dirección provincial, obtuvo “la callada por respuesta” y que recibió una llamada del secretario de organización provincial para amenazarla con la expulsión. “En el inicio de la legislatura hubo un pacto de tres fuerzas políticas, se rompe ese pacto y se unen otras tres distintas para desbloquear la situación. No hay ningún tránsfuga ni motivo para expulsión”, defiende Pardo.

El PP se reunirá esta semana con sus ediles sadenses. Si se ratifican en la moción, el partido dará traslado al comité disciplinario de garantías y seguirá el procedimiento habitual, que suele derivar en la expulsión, “salvo que exista una causa de fuerza mayor o algún argumento de peso para presentarla”, aclara la dirección provincial.