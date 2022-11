La revisión del plan director del aeropuerto de Alvedro no recogió las alegaciones presentadas en su día por el Concello de Oleiros y las servidumbres acústicas previstas en este concello, que en horario diurno llegan hasta la iglesia de Liáns, se mantienen. Sin embargo el Gobierno central no incluyó la normativa urbanística, qué se puede hacer y qué no bajo esta huella, algo que sí ocurría antes y que impedía construir en parte del municipio.

El alcalde de Oleiros destacó ayer que los documentos expuestos por el Estado solo describen previsiones de ampliación y funcionamiento y la normativa urbanística tiene que ir al Consejo de Ministros para su aprobación, “que será en breve”, y después prevé presentar de nuevo “alegaciones”.