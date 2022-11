El encarecimiento de los materiales duplica el coste de la barandilla del embalse de Meicende

El Concello de Arteixo ha abierto un nuevo concurso para contratar la instalación de la barandilla de acero inoxidable que bordeará el embalse de Meicende, que dispone en la actualidad de una valla provisional debido a que la aportada por la anterior contratista no cumplía la normativa.

Según recoge el pliego de condiciones, la subida generalizada de los precios de los materiales ha obligado a duplicar el presupuesto base de licitación, que pasa de los 77.799 euros estimados en el concurso abierto a principios de 2021 a 156.280 euros.

El Concello detalla en la memoria de este nuevo proyecto que el 22 de noviembre de 2021 comenzaron los trabajos para la instalación de esta la barandilla que sustituiría a la de madera, muy deteriorada por el paso de los años. El Ayuntamiento dividió los trabajos en dos lotes. Uno de ellos, de 10.716 euros, tenía por objeto únicamente la obra civil, que consistía a grandes trazos en el desmontaje de madera y la ejecución de las cimentación. Estos trabajos fueron adjudicados a Jardinería Arce y se realizaron sin incidencias. Los problemas surgieron en el segundo lote, el de la instalación de la nueva barandilla de acero, adjudicados a Provial Mobiliario Urbano por 72.959 euros. La empresa acopió la nueva barandilla en una parcela próxima al embalse, pero esta no llegó a instalarse dado que no pasó los controles previos. La dirección facultativa y los técnicos municipales concluyeron que no cumplía las prescripciones del proyecto ni la normativa de aplicación, por lo que el contratista procedió a su retirada.

A principios de este año, los trabajos de obra civil habían finalizado, pero los trabajos de instalación de la barandilla seguían pendientes. El Concello procedió a instalar un vallado provisional ante el riesgo de caídas e inició los trámites para abrir una nueva contratación. El plazo para presentar ofertas a este nuevo concurso finaliza mañana. El Concello establece un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos.