El alcalde de Sada sale a la calle contra la moción de censura: “Es una vulneración de la democracia”

La moción de censura que ha revolucionado la situación política de Sada, a medio año de las elecciones municipales, llegó este sábado al Feirón. En medio del bullicio de los comerciantes se colaron el alcalde, Benito Portela, y sus compañeros de Sadamaioría, que recorrieron la zona para explicar a los vecinos, uno a uno, su versión de esta maniobra promovida, según califican, por “tránsfugas, en contra de la voluntad de la ciudadanía y de los propios partidos”. El primer edil asegura que esto “es una vulneración de la democracia” y que “de la vulneración de la democracia no se saca nada bueno”.

“Yo con Benito”, “moción contra Sada” y “Sada no quiere tránsfugas”. Estas son algunos de los eslóganes que incorpora el folleto que repartieron a los vecinos los integrantes de la formación que lidera Portela. En el panfleto se señala que “con la moción de censura lo único que pretenden los tránsfugas es llegar al poder municipal, al precio que sea, y solo a medio año de las próximas municipales”. Además, se afirma que “no vienen a solucionar nada” y que “solo quieren desplazar a Benito Portela, el alcalde que votó mayoritariamente la ciudadanía de Sada”.

El regidor recorrió el Feirón y ofreció su versión a los vecinos que se quisieron parar a hablar con él. Incluso alguno le preguntó por asuntos como problemas con la red de aguas. Portela afirma que estos días trabaja con “intensidad” para sacar adelante “temas” importantes para los vecinos, mientras permanezca en el cargo. Además, informó que el Concello baraja la posibilidad de que la sesión plenaria del 18 de noviembre, en la que se abordará la moción de censura, se celebre se traslade al auditorio de la Casa da Cultura ante la previsión de una gran asistencia de público.

Los impulsores de la moción de censura

Los ediles firmantes de la moción de censura mantienen su órdago a pesar de que esta moción de censura, presentada a solo seis meses de las elecciones, ha sido expresamente desautorizada por los tres partidos con los que concurrieron a las elecciones.

Es probable que los concejales díscolos lleguen al pleno de la moción sin el amparo de siglas y con la condición de no adscritos. Alternativa dos Veciños ya ha expulsado a sus dos concejales. El PSdeG ha dado los primeros pasos para expulsar a los suyos y el Comité de Derechos y Garantías del PPdeG acaba de aprobar abrir expediente disciplinario a sus cinco ediles, a los que acusa de “dañar con su precipitada actuación la imagen, credibilidad y el interés general del partido y de los vecinos en Sada”. Alternativa es el único de los tres partidos que acusa a sus concejales expresamente de tránsfugas.

Los portavoces de los tres grupos, Soraya Salorio (PP), María Pardo (PSOE) y María Nogareda (ya expulsada de Alternativa) defienden que lo hacen “por el bien de Sada” y con el principal objetivo de “sacar del cajón” asuntos acordados por el pleno que el alcalde, Benito Portela, tiene “paralizados”, como el simulacro de la obra del río Maior.

Los nueve ediles han mantenido varias reuniones para consensuar los pasos a dar una vez en el gobierno, aunque dicen que todavía no se han repartido las áreas. “Lo único decidido es que María Nogareda será la alcaldesa”, afirma Soraya Salorio, que relata que en los últimos días se han reunido también con la secretaria municipal para que les “oriente un poquito” sobre los plazos. “Sabemos que es poco tiempo, pero vamos a echar el resto”, promete la edil.

Sus ahora aliadas asienten y presumen de “sintonía: “El punto común que nos une es Sada. Aquí no hay egos, sabemos dialogar y somos transparentes”, sostiene Nogareda, que no aclara si tienen previsto presentar una candidatura conjunta para los próximos comicios: “Daremos el do de pecho hasta mayo y ya veremos lo que pasa después”, responde.

Las aún ediles del PP y PSOE también evitan avanzar movimientos más allá del 18-N. No les preocupa que las expulsen del partido. Y no se consideran tránsfugas. Las tres dicen haber sentido apoyo en la calle. Y más allá: “Me han llamado compañeros del PSOE dándome su apoyo”, afirma María Pardo, que dice que estas muestras de respaldo le llegaron tanto a nivel local como provincial y gallega.

Para que prospere la moción, tienen que levantar la mano los nueve ediles díscolos. Ellos dicen que van “todos a una” y no temen deserciones pese a que uno de los firmantes integra la gestora del PP, José Luis García Pazos, y otro edil, Sergio García, también de las filas populares, acaba de tomar posesión de su acta. “Estamos todos convencidos”, zanja Salorio.