“En invierno los alumnos del instituto cruzan la carretera con linternas para ir a la parada de bus”

El próximo martes 15 de noviembre se cumplirá un año de la primera protesta de los residentes en el núcleo de O Couto, una movilización que han mantenido cada lunes desde entonces para reclamar lo que llevan años solicitando: reducir la velocidad de 70 a 50 kilómetros por hora en este tramo de carretera autonómica entre Santa Cruz y Arillo e instalar un paso de peatones ante la parada de autobús. En este año han recogido firmas, se han reunido con representantes de la Xunta y del Concello, han presentado escritos a distintos organismos y administraciones, han colocado pancartas en todas las casas y hasta realizaron un Entroido reivindicativo. Aún no han logrado su objetivo pero avisan de que no se rinden.

¿Por qué hace falta un paso de peatones frente a la parada de autobús de O Couto?

Este lugar es un cruce de cuatro calles. O Couto es un núcleo muy antiguo y tiene vías paralelas y ramales, pero todo confluye ahí, en ese cruce. Es un lugar donde ha habido muchos accidentes, sobre todo cuando los vehículos giran. Ha habido muchos accidentes de coches que van a girar. Hay mucho tráfico. No es solo tráfico de gente que vive en la zona, en verano son los turistas que van a Mera y otra cosa que hay que tener en cuenta: si en el cruce subes por A Proba puedes llegar a Mera antes, es un atajo de unos dos kilómetros sobre la carretera general, por eso ves tantos coches subiendo por ahí. Y al ser una cuesta abajo, los coches bajan de Arillo como locos, y no te da tiempo para cruzar hasta la parada de autobús. En ella están no solo niños pequeños sino también los del instituto y muchos mayores. No puedes cruzar con seguridad. Ves el coche y crees que te da tiempo, pero enseguida lo tienes encima.

¿Utiliza esta parada de bus?

Claro. Vivo al lado e iba a la parada de bus con una nieta de cada mano y me encontraba con otros vecinos y comentábamos la situación, la dificultad para cruzar de forma segura. Presentamos por registro una petición y nos dijeron que ya se había pedido en su día pero que la Xunta había dicho que técnicamente era imposible. Entonces al comentarlo pensamos oye, vamos a pedirlo más gente, porque uno solo a lo mejor no hace fuerza. Y así empezamos a movilizarnos. La gente lo cogió con ilusión, pensaban en que después de tanto tiempo a ver si conseguían algo que llevaban tanto tiempo reclamando. La gente mayor te decía que no cogía el bus porque no se veían capaces de cruzar. Los niños mayores podían ir solos al instituto desde casa pero ¿cómo van a cruzar niños de 12 o 13 años a las siete y media de la mañana?

A esa hora además en invierno es de noche y debe ser más arriesgado aún cruzar la carretera.

Los del instituto sobre todo lo cogen de noche. Los más pequeños solo en una determinada época nos coincide. Pero para los del instituto el bus siempre pasa antes de las ocho. E iban con linternas para cruzar, para hacerse ver. Las madres no quieren que crucen solos, cuando podían ir solos a la parada.

Si hay tanto tráfico y es un cruce, quizá era mejor hacer una rotonda y delante el paso de peatones.

Una rotonda sería lo ideal. Hay muchos sitios con menos necesidad de hacer una rotonda que aquí, con todo el tráfico que hay. Una rotonda sería lo mejor, aunque no sé si sería viable, aunque el ancho puede dar, ya ves que las aceras que hay son muy anchas.

Un año de movilizaciones todas las semanas, sin ser asociación, solo vecinos y vecinas que se juntan, es difícil de mantener, sobre todo si ven que no logran lo que piden.

Ha sido muy difícil, hemos tenido bajones, momentos de casi tirar la toalla, pero la gente decía que con todo lo que hemos luchado, no lo íbamos a dejar ahora, y seguíamos. Supone un esfuerzo, trabajo, tiempo y dinero, esfuerzo hasta económico. Ponemos un dinero entre todos para comprar los esprays y las telas que colgamos en los cierres de las casas con los mensajes. Vamos a la feria de Betanzos porque ahí las telas son más baratas.

La Xunta dijo en un informe que es carretera urbana, con visibilidad y bien iluminada pero alega que el reglamento de carreteras exige un mínimo de veinte casas al menos en una margen para considerar este tramo como travesía y poder reducir la velocidad de 70 a 50, paso necesario para poder poner un paso peatonal. O sea, que les faltan cuatro casas.

Cuando leímos esto nos cabreamos. La gente se moría de la risa al ver el plano de la Xunta que venía en ese informe. Gente de O Couto que se manifestaba, no aparecía su casa en los planos de la Xunta. Si miras un plano real ves numeración del Concello en una margen hasta el número 64 y en la otra hasta el 57. Al menos la Xunta reconoció que es un tramo urbano. El criterio que tiene la consellería es el de contar solo las viviendas que no tienen más acceso que la carretera general. Si tienes acceso por un camino vecinal, ya no te la cuentan. Es por una normativa que dice que hoy no te conceden el acceso a la vivienda directamente desde la vía si tienes otro posible acceso. Utilizan este mecanismo, esta disculpa. A un señor no le autorizaron el acceso a su casa desde la carretera, una casa que tiene cien años, porque había un caminito al lado y podía entrar por allí. La Xunta tampoco cuenta las casas situadas en las calles adyacentes, en los ramales, solo las que están al borde y que no tengan otro acceso. Fue la excusa que encontraron tras tener que reconocer que era una vía urbana. Buscan mecanismos para no poner un paso de peatones en lugar de ver por qué no. Este curso hay otra niña más, de 3 años, en esta parada de bus, porque sus padres rehabilitaron una casa antigua y viven allí ahora. Se construyeron dos casas a cada lado cerca de la iglesia, además. O Couto es un núcleo en expansión y las fincas vacías pronto se ocuparán.

Responsables de la Xunta también les dijeron que desde A Pasaxe era el único tramo para adelantar en cinco kilómetros.

Eso lo decían al principio y siempre de palabra, nunca por escrito y no lo han vuelto da decir. Tuvimos dos reuniones con responsables de Infraestructuras de A Coruña y de Galicia, y de palabra nos dijeron eso, que había que darle un respiro a los vehículos para adelantar. Vale, un respiro a los vehículos, ¿y a los peatones? Ahora que se insiste en que hay facilitar el acceso al transporte público, reducir el coche privado, no lo facilitan.Tenemos buses cada quince minutos que te dejan en A Coruña y la gente mayor podría usarlo con más frecuencia pero tienen miedo a cruzar. Ya ves las estadísticas de atropellos de mayores.

El Gobierno gallego señala que es el único sitio para adelantar y que no se puede bajar la velocidad ni es seguro poner un paso de peatones. Pero propusieron al Concello de Oleiros que podía hacer todo esto si solicitaba la transferencia de este tramo de carretera.

El proyecto que le presentó la Xunta al Concello es ideal. Prevé un semáforo con pulsador para los peatones, lo que es más seguro, no es lanzarte a cruzar, hay una luz roja que obliga a los coches a parar. Tampoco es que vayamos a estar cruzando todo el día, interrumpiendo la circulación. Era un proyecto completo, con su presupuesto, 308.000 euros. Nos parece bien, aunque si la Xunta transfiere todos los tramos de sus carreteras... Lo que no entendemos es por qué si el titular es el Concello no hay ningún inconveniente de seguridad y si es de la Xunta, no se puede hacer. No creo que sea cuestión de dinero. No es cuestión técnica, ni de imposibilidad legal. Solo hay que alargar la línea continua y reducir la velocidad a 50, no hay ninguna ley que les impida reducir la velocidad. Nosotros nos preguntamos por qué hay ese empecinamiento en no resolver el problema. Nadie se atreve a decir que no hace falta un paso de peatones ahí. Todos admiten que es necesario.

Ha pasado un año, aún no han conseguido el objetivo que llevan tanto tiempo reclamando. ¿Hay fuerzas para seguir?

El movimiento vecinal resurgió en este último año, la gente se ilusionó, pero al mismo tiempo también nos decepcionamos muchos con los políticos. Porque nos vimos solos siempre. Solo el BNG nos acompaña todos los lunes en las concentraciones. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo y nuestros medios. Los políticos deben estar para apoyar a los ciudadanos, pero parece que tenemos que valernos solos. Como no estamos organizados en una asociación, solo somos vecinos unidos para un fin, nos cuesta más trabajo. Pero tenemos esperanzas, las mantenemos, porque estamos en época electoral. El PP nos apoyó en el Concello y creemos que tiene la obligación moral de presionar en la Xunta. Este viernes hacemos un corte de tráfico a las cinco de la tarde por hacer un año. Ya tenemos los permisos. Seguimos ahí.

¿Qué le parece el proyecto de una pasarela peatonal entre A Coruña y Oleiros?

Eso es indignante, nadie la quiere, ni la ha pedido, ni se ve necesidad. Y para nuestro paso de peatones, que sí es necesario y sí que pedimos, solo harían falta 300.000 euros. Somos vecinos sin ambiciones políticas, no hacemos esto por gusto, tenemos más cosas que hacer. En Estados Unidos para el autobús escolar y se para todo el tráfico. Aquí para y los coches se ponen a adelantarlo. Habría que cambiar la mentalidad.