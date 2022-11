El exalcalde y dos exediles de Cambre aceptan dos años de cárcel por el caso del festival Brincadeira Previsiblemente no irán a prisión tras solicitar la suspensión de la pena con la conformidad de la acusación particular y la Fiscalía - El juicio, programado para hoy, ya no ha llegado a celebrarse al llegar antes a un acuerdo las partes - Las acusaciones contra el resto de los acusados, retiradas