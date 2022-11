Manuel Rivas, tras la condena de dos años de prisión: “Pido perdón, los errores se pagan”

Entrar en política puede darle un vuelco a la vida de alguien. El empresario y exalcalde de Cambre por el PP Manuel Rivas, junto con el abogado laboralista y exconcejal de Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, Felipe Andreu; y el exedil de Cultura y Turismo Santiago Ríos, se declararon ayer ante la magistrada de la Audiencia Provincial culpables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la gestión del festival Brincadeira Rock in Cambre celebrado en 2012 y aceptaron la pena solicitada por la Fiscalía, dos años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con la gestión municipal, incluyendo expresamente los cargos de regidor y concejal.

El Ministerio Fiscal inicialmente solicitó cinco años y seis meses de cárcel, pero finalmente lo redujo a dos tras aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas (los hechos se produjeron hace una década) y de reparación del año: los tres condenados hace unos días ya abonaron al Concello de Cambre la mayor parte de los 160.000 euros que faltaban por recuperar del agujero de 240.000 que dejó la gestión del festival: hace unos días Rivas depositó 113.333 euros; Santiago Ríos 5.000 euros; Felipe Andreu 25.000 euros más 5.000 por cuenta de todos los acusados. Solo restan por consignar, en los próximos días, unos 11.700 euros.

La Fiscalía también retiró las acusaciones, antes de celebrarse el juicio (hubo conformidad) contra otras cinco personas y dos empresas que promovieron el festival y contratación de artistas. Una de las empresas quedó exonerada también de la acusación de blanqueo de capitales.

Los tres condenados no entrarán en la cárcel, tras pedirlo sus abogados con el visto bueno del fiscal y de la acusación particular. “Solo quiero pedir perdón a los vecinos de Cambre por un error sin intención. El festival fue un desastre, una ruina. Nadie se llevó un euro a casa. Pero los errores se pagan. Por lo menos reparar el daño. Solo queríamos contratar a unos grupos”, declaró el ex regidor Manuel Rivas, visiblemente afectado al igual que Andreu.Abonarán también a artistas y otros contratados si presentasen reclamaciones que no estén prescritas.

Este proceso judicial se inició tras una denuncia de Unión por Cambre (hoy en el Gobierno) ante la Fiscalía, que comprobó que el Ejecutivo había adjudicado a dedo a dos empresas la organización del Brincadeira sin contrato público por 240.000 euros. A pesar de los reparos de la secretaria y la interventora, abonaron facturas por importes de 39.999,99 euros cada una. No se incluyó en el acuerdo con las empresas el poner un aval ni se le pidió su solvencia.