El Concello de Cambre tramita una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para cambiar la ficha del puesto de inspector y crear la de jefe del cuerpo de Policía Local, tras la sentencia que anuló el nombramiento del jefe del cuerpo municipal por libre designación. La propuesta, que se ha incluido en las comisiones informativas previas al pleno después de omitirse en la junta de portavoces, cuenta con un informe contrario del jefe de área de Urbanismo y Régimen Interior y dos informes desfavorables de la secretaria municipal. Esta advierte, además, de que un punto añadido en la propuesta final, tras su primer informe, para cambiar el cuadro de personal sería “nulo de pleno derecho”, por estar el documento vinculado al presupuesto de 2023, aún no aprobado.

La propuesta del Ejecutivo municipal consiste en modificar la ficha de inspector de la Policía Local en la RPT para excluir de sus funciones las propias del jefe e incluir el puesto de jefe y modificar el cuadro de personal para 2023 con la inclusión de la plaza de jefe de Policía Local. El jefe de área informa en contra de la creación del puesto del responsable del cuerpo porque supondría un incremento de la plantilla e incumpliría la ley al superar la tasa de reposición de personal. Además, informa de que “implicaría crear un segundo puesto de jefatura o reconocer que el actual jefe de la Policía Local no es tal o que no existe puesto de jefe actualmente en la Policía Local de Cambre, por lo que el que lo está desempeñando debería cesar”. Avisa de que “esto no solo choca con la formulación del recurso de apelación interpuesto por la asesoría jurídica de la Diputación en nombre del Concello contra la sentencia”, fallo que anuló el nombramiento del actual jefe, “sino con la realidad actual” del Concello, “ya que las funciones de organización y dirección de la Policía Local, que única y exclusivamente puede ejercer el jefe del cuerpo por imperativo legal, están siendo efectivamente ejercidas aun estando atribuidas al puesto de la RPT que erróneamente se denomina inspector”.

La secretaria advierte también de que la ley no permite que se amplíe el número de puestos de trabajo y de que faltan documentos que acrediten la conveniencia de los complementos de destino y específico propuestos. En una nota emitida este lunes, tras añadir el Gobierno un punto a la propuesta para modificar el cuadro de personal, la secretaria, tajante, avisa de que la aprobación del punto sería “un acto nulo de pleno derecho”, ya que “se propone la modificación del cuadro de personal de funcionarios para el ejercicio 2023, cuando dicho cuadro no existe”. “El presupuesto del Concello para el ejercicio 2023 y el cuadro de personal para dicho ejercicio no se encuentran aprobados, por lo que no es posible modificar algo que no existe”.

Un informe externo de la Universidad encargado por el Concello aconseja cubrir primero por concurso el puesto de inspector y después, el de jefe. Opina que la provisión de un puesto de jefe no funcionario no está sujeta a la tasa de reposición.

Alternativa dos Veciños criticó ayer las “trabas” que pone el Gobierno local, al enviar la documentación “a tres días” de las comisiones.