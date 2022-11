García Seoane urgirá a presentar el proyecto para la ampliación de A Pasaxe con una pancarta

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, reclama recortar tiempos de cara a la obra de ampliación del puente de A Pasaxe. Urge al Gobierno central a presentar el proyecto para poder contratar e iniciar los trabajos cuando se concluya la obra de Sol y Mar y asegura que este viernes se colocará un “cartel” como “denuncia permanente” en el puente, avanzó ayer en Radio Oleiros.

“Es un clamor de los ciudadanos que están a un lado y al otro del puente. Cada vez que hay un pequeño accidente, se producen como mínimo dos horas de retenciones”, aseguró, y afeó al Ejecutivo estatal la demora en presentar el proyecto. Criticó la insuficiencia de las partidas consignadas en sucesivos presupuestos estatales para este proyecto y exigió: “Que no engañen a nadie”. El alcalde avisó con ironía: “Se va a poner un cartel muy bonito en el puente de A Pasaxe”.

El regidor aboga por adelantar trabajo para agilizar plazos. “Si no hay proyecto no se puede contratar”, incidió y reclamó que el documento “esté preparado para cuando, en agosto o septiembre, esté acabada la obra de Sol y Mar, de inmediato Gobierno saque a contratación la otra”.

“Pedí dos veces que me lo enseñaran y no lo enseñan. No hay proyecto”, sostiene, y defiende que “hay que tenerlo preparado ya”. La obra cuenta con 500.000 euros en el presupuesto estatal de este año, de los 24,5 millones que de coste estimado.