Jorge Pérez: "Ha sido muy gratificante poder representar a mis vecinos con honestidad y dedicación"

El portavoz municipal del BNG en Oleiros anunció el pasado viernes que deja su acta por motivos laborales; el responsable de Ciudadanos anunció la semana pasada que concurriría como candidato por A Coruña; y ahora el portavoz del PSOE en las dos últimas legislaturas también presenta su renuncia al acta y próximamente su dimisión como miembro de la Ejecutiva local socialista tras siete años y medio en la Corporación.

Le quedaban pocos meses para finalizar la legislatura. ¿Por qué no ha esperado?

No termino la legislatura por circunstancias de índole personal, sobrevenidas.

Tras estos casi ocho años en política, ¿qué balance hace?

Me encantó poder representar a mis vecinos, hacerlo con honestidad, con esfuerzo, con dedicación. Ha sido muy gratificante. He trabajado mucho, me he esforzado, no sé si el resultado lo ha reflejado. Y he tratado de ponerme siempre en el lugar de los demás.

¿La política era como esperaba?

Básicamente sí, en algunos aspectos. Cuando dicen que tiene luces y sombras, es cierto. Me alegro sobre todo de irme tan limpio como entré.

Ser concejal, en la oposición, supone un esfuerzo: en el tiempo libre preparar mociones, ruegos y preguntas, estudiar las propuestas que presenta el Gobierno, asistir a los plenos muchas veces coincidiendo con el horario laboral... Y las dietas que se cobran apenas dan para hacer las fotocopias y poco más.

Es un trabajo desinteresado que realizas por tus vecinos. Todos en algún momento deberían tener la oportunidad de participar. Yo concibo la política como las acciones que ayudan a la gente a tener una mayor calidad de vida.

Se dice que en política también se lleva uno grandes decepciones.

Todos tenemos mejores relaciones personales con unas personas que con otras. Hay cosas que las ves venir, pero en general ha resultado bastante bien.

En 2019 repitió como candidato a las municipales después de que la directiva provincial apostase por otra persona. El rechazo de la agrupación a una imposición hizo que se convocasen primarias y ganó usted por amplia mayoría, más del 83%. ¿Cree que no tuvo el respaldo necesario de la provincial?

Efectivamente, en su momento decidieron poner a otra persona como candidato, no sé cuales fueron exactamente los motivos, no me los explicaron. Pero las cosas pasan, yo solo fui una parte más del engranaje, cada persona tiene su tiempo y considero que el mío ha pasado.

¿Le han llamado de la secretaría provincial en algún momento este año? Las primarias para las elecciones de 2023 son este mes.

No, no me han llamado. Quizá fuese pronto para los contactos. No tengo mala relación con nadie. Las decisiones que tomaron en su momento imagino que consideraron que era lo mejor para el partido.

Deja su acta y la agrupación. ¿Cierra la puerta totalmente a la política?

La despedida es definitiva, aunque nunca se sabe por qué sendas te llevará la vida. Me gusta mucho la política, pero no veo una posible vuelta en un futuro cercano.

¿Qué le desea a su sucesor o sucesora como cabeza de lista?

Ojalá la persona designada tenga el apoyo mayoritario de la dirección y el consenso de los miembros de la agrupación y de los simpatizantes de Oleiros.

Esa persona va a tenerlo difícil, desbancar a Alternativa, que lleva 43 años en el Gobierno.

Ya lo dije en el último pleno, lleva más que el rey emérito y más que Franco. No es normal. Y el partido se llama Alternativa, es una paradoja. No están haciendo las cosas bien.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, en planificación de infraestructuras viarias, de saneamiento. Oleiros se está llenando de urbanizaciones, todos con su coche, y las infraestructuras son muy antiguas. Ya lo vimos con las inundaciones tremendas que hubo, los cortes de luz continuos desde hace años en Santa Cristina. Y en aspectos democráticos y de participación ciudadana deja muchísimo que desear.

En 2015, cuando se estrenó como candidato, destacaba que los puntos débiles de Oleiros eran la falta de apoyo al pequeño comercio, el fomento del empleo... y en el último pleno, por los presupuestos, volvió a reiterar que todo seguía igual.

No se potencia, no sé si por desconocimiento, torpeza o desinterés, pero lo que es fomento del turismo, comercio, empleo y dinamización económica, no existen en Oleiros.

La familia del portavoz del PP resultó afectada por una expropiación que la dejó sin casa y el portavoz del PSOE, usted, es uno de los afectados por las contribuciones especiales que se recuperaron después de muchos años...

Las casualidades no existen.

¿Ya pagó todo?

Lo tengo fraccionado. Me tocaba pagar unos 11.000 euros. Pagué 7.000 euros al constituir el aval y ahora no me reconocen ese dinero pagado en su momento y tengo que volver a pagarlo, tendré que reclamarlo en su momento. Y por cierto, tengo que ir allí a pagar, todos los meses, al Concello, porque no permiten domiciliar, tengo que ir allí con la carta de pago o hacerlo a través del banco. A día de hoy. Por eso digo que el ayuntamiento no funciona a nivel administrativo, por cosas como esta.