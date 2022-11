Afectados de Alvedro denuncian el “drama” de más de 80 casas de Culleredo fuera de ordenación

Más de dos décadas sin poder ejecutar en sus viviendas nada más que obras de reparación o mantenimiento ni venderlas a precio de mercado supone “un drama” para muchas familias de Culleredo, advierte la vocal de la Plataforma de Afectados por el aeropuerto de Alvedro María Ferreiro. El nuevo plan director prevé la expropiación de “más de 80 viviendas” y dejar a los vecinos de nuevo bajo la espada de Damocles: “Volvemos a estar otra vez pendientes de si van a venir o no van a venir, si nos van a expropiar o no nos van a expropiar. No puede ser que durante 21 años no se sepa lo que van a hacer con tu vivienda”, denuncia Ferreiro, afectada directa por el documento, que supondría la expropiación de su casa, en el núcleo de A Ermida, el más afectado. El Ayuntamiento se ha comprometido a brindar asesoramiento jurídico a los vecinos y la plataforma estudia presentar un recurso al plan.

La agrupación de afectados se reunirá en asamblea general el día 29 de este mes para votar si recurrir el documento, opción que analiza con sus abogados, informa Ferreiro. Los integrantes de la plataforma llegaron a sumar unos 300 propietarios, pero “ha pasado mucho tiempo y ha habido bajas, hay mucha gente mayor”, señala Ferreiro, con la vista puesta en la aprobación del plan en 2001 y la desaparición del núcleo cullerdense de O Curro. La afectada y portavoz ocasional de la plataforma aboga por reclamar la revisión del plan director para minimizar la afección a los vecinos. Incide en que la pista de rodadura prevista “no es necesaria por el aumento de viajeros, según dice el propio plan, sino que es por operatividad”. “No es necesaria para que el aeropuerto funcione”, asevera. Unanimidad en el pleno de Culleredo para hacer frente al plan director del aeropuerto “Nadie está en contra del aeropuerto aquí, lo que queremos es que esté dentro de su propiedad, no de la nuestra”, sostiene Ferreiro. Insiste, además, en los perjuicios que acarrea mantener vigente durante 21 años un plan que “debería actualizarse cada ocho años” y que deja decenas de viviendas fuera de ordenación. “Las casas pierden valor si no se puede hacer nada en ellas más que mantener y reparar en tantos años, hay familias que quieren vender y tienen que bajar mucho el precio y hay herencias que no se pueden repartir porque se pierde mucho dinero”, detalla. “Es mucho tiempo para que las casas estén fuera de ordenación”, critica. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y concejales del Gobierno local se reunieron esta semana con representantes de la plataforma y acordaron que el Concello les ofrecerá asesoramiento jurídico. El regidor propuso esta vía “para respaldar las acciones que los afectados puedan ejercer en defensa de sus derechos, misma intención que tiene el Gobierno local”, asegura el Ejecutivo. Para brindarles asesoramiento, contarán con letrados y técnicos del Ayuntamiento. Vivir en la frontera del aeropuerto Rioboo encarga esta asistencia “para supervisar la orden de aprobación y el texto de la revisión del plan director”, apunta el Concello. Detalla que se analizará tanto la tramitación seguida como el contenido del plan para estudiar posibles errores o incorrecciones.