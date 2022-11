El Concello de Culleredo ha sacado a contratación por 234.662 euros las obras de urbanización de cuatro calles en O Burgo, que consistirán en ampliar aceras y renovar el pavimento, además de aumentar plazas de aparcamiento en algún tramo. Se actuará en las calles Visitación de la Encina, Poeta Luz Pozo, Ribados y Gumersindo Pereira Nouche. En las dos primeras vías se opta por un sentido único para poder ampliar la acera. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses.

El proyecto prevé ampliar las aceras en los lugares donde no se cumple la normativa de accesibilidad vigente. Todas estas vías tienen actualmente baldosa, ya obsoleta y deteriorada, con tramos no accesibles. También se prevé renovar los sumideros y rejillas de recogida de la red de pluviales. Hay tramos en estas calles además que no tienen red de pluviales por lo que se instalará una nueva. Se modificarán también los pasos de peatones porque los actuales están muy cerca de los cruces y carecen de una distancia de seguridad respecto a los aparcamientos anexos, lo que reduce la visibilidad y aumenta el peligro para los peatones.

La obra también supondrá renovar el alumbrado y poner farolas led (las actuales gastan mucha energía y su mantenimiento es elevado). Se completará la red de drenaje con la ejecución de un nuevo colector de 22 metros de largo en la margen derecha de Visitación de la Encina. Los trabajos se completarán con la renovación de mobiliario urbano, instalando una zona de aparcabicicletas y una nueva barandilla, papelera y banco, además de un árbol.

En la calle Visitación de la Encina, como se proyecta un único sentido de circulación, se ampliará la acera derecha, dejando la zona de aparcamiento en línea y la de estacionamiento en batería en el lado izquierdo. En el tramo final se ampliará la anchura de la acera y se crearán seis plazas para que aparquen coches en línea.

En la calle Poeta Luz Pozo se suprime también un sentido de circulación, por lo que se podrá ampliar la acera hasta el cruce con Visitación de la Encina. Se proyectan plazas de aparcamiento en línea en el lado izquierdo. En Gumersindo Pereira se modificará el sentido de la circulación y se renovará el pavimento a lo largo de toda la vía, tanto de la calzada como de la acera.