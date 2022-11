La nieta de un edil cambrés represaliado urge a cumplir el pacto de dedicarle una calle

“Me parece un total abandono por parte del Concello de Cambre”, lamenta la nieta de Luciano Costa, concejal cambrés represaliado en 1936 y uno de los 18 asesinados en la cantera de As Catalinas, en Carral, donde el pasado y el próximo fin de semana se les rinde homenaje en las XV Xornadas de Recuperación da Memoria Histórica que organiza la Asociación Cultural Cultura Aberta, en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La familiar de Costa, Sonia Rabina Costa, critica que el Ayuntamiento cambrés siga sin dar cumplimento al acuerdo plenario aprobado en 2019 para dedicar una vía o plaza pública a su abuelo y a José Pérez Ferreño, otro edil represaliado por los franquistas. El Gobierno local explica que el acuerdo plenario sigue vigente y que no se ha cumplido aún por no haberse inaugurado nuevas calles o plazas a las que dar los nombres de los homenajeados.

Os outros mártires de Carral Sonia Rabina Costa asegura que la inexistencia de nuevas calles en el municipio cambrés es también el argumento que le ha ofrecido el Ayuntamiento, después de varias reclamaciones por el homenaje pendiente a su abuelo. Y cuestiona el argumento. “En A Coruña se están cambiando nombres de calles. No tiene sentido lo que están alegando”, apunta. “Mi abuelo está ahí tirado”, lamenta Rabina Costa, en referencia al cementerio de la parroquia carralesa de Beira, a donde los vecinos trasladaban los restos mortales de represaliados que los franquistas mataban o trasladaban fallecidos a As Catalinas. El camposanto fue remodelado en 1951, lo que dificultó la intentona de los últimos años de exhumar los cadáveres por las grandes dificultades para conocer la ubicación exacta de los cuerpos, según dictaminó un arqueólogo de la ARMH, explicó a este diario el presidente de Cultura Aberta, Lois Anxo Ferreiro. La nieta de Costa asegura que, según le trasladó el pasado fin de semana en la mesa redonda dedicada a la memoria de los 18 de As Catalinas la representante de la ARMH en Galicia, Carmen García Rodeja, podría recuperarse la idea de exhumar los cuerpos si se encontraran testimonios que pudieran señalar dónde se reubicaron los restos mortales tras la reforma del cementerio. En las jornadas que se celebran en Carral, este sábado se inaugurará un monolito en el cementerio de Beira y, además, se publicará el libro Lembranzas de José Moledo e Luciano Costa, los dos homenajeados con cuyas familias se ha podido contactar y que han colaborado con la publicación. El acuerdo plenario para destinar un espacio público a Luciano Costa y a José Pérez Ferreño, dos años después de un homenaje a ambos en Vila Concepción del Concello y la Diputación, salió adelante en abril de 2019 con los votos a favor de todos los grupos menos el PP. La iniciativa fue impulsada por la Concejalía de Cultura, que entonces dirigía el BNG. “Luciano Costa, vecino de Socampo, vecino de Cambre, concejal de esta Corporación, estaba bautizando a su hija en la iglesia de Santa María de Cambre. Salía con ella en brazos en el atrio cuando aparecieron los que ganaron la guerra y se lo llevaron. Y apareció en una cuneta. Y fue mal enterrado, sin tumba”, expuso emocionado el entonces edil de Cultura, Dani Carballada. El PP rechaza dar una calle a los dos ediles fusilados en el 36 por no reunir "méritos" El Gobierno local asegura que se cumplirá con el acuerdo “una vez que haya una nueva calle o plaza que nombrar”. Apunta que también en abril de 2019 se aprobó bautizar el gimnasio del colegio Wenceslao Fernández Flórez como Óliver Díaz Docando y el acto de nombramiento se celebró “hace pocos meses”.