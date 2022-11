Comenzaron a tocar “en serio” en 2015 y el próximo sábado van a “darlo todo” en la primera edición del Saraiba Fest, un festival que organiza La Sociedad de Sada con la colaboración del Concello y la Diputación y Baera Producciones. “Va a ser nuestro mejor concierto, seguro. Lo hemos preparado muchísimo”, cuenta entusiasmado Lucas Blanco , vocal y guitarrista de rock metal Sickeeper.

Este músico betanceiro, profesor de guitarra y trombón en Betanzos y en La Sociedad de Sada, y sus compañeros en la banda, Martín Salamini (teclados y coros), Iván Vázquez (bajo y coros) y Jerry Cárdenas (batería), preparan emocionados su próxima cita con el público, un festival en el que compartirán escenario con otros grupos de rock como Graxa y Overlook 237, Hateout.

“Sickeeper viene a significar guardián enfermo”, explica Lucas, que comparte con el resto del grupo la querencia por bandas de rock y metal como System of a Down, Avenged Sevenfold, Slipknot, Dream Theater o Muse. Y no solo musicalmente. Sickeeper, este “guardián enfermo,” comparte con algunas de sus referencias su concepción de la música como vehículo de protesta, muy presente en algunos de sus temas, como War o Pay or die.

Hace ya casi un lustro que la banda sacó al mercado su primer disco, con trece temas que pueden escucharse en plataformas como Spotify, Apple Music o Deezer y ya prepara su segundo trabajo, que espera presentar el próximo año 2023. Los cuatro componentes actuales están ahora “más centrados que nunca en el proyecto”. Y tras el manto de silencio que impuso la pandemia, no dan abasto con los bolos. Tras el Saraiba Fest estarán en la Filomatic (2 de diciembre), Lanzós (9 de diciembre), Pub Gatos (10 de diciembre). Se han dejado oír ya por media España y el año que viene esperan dar el salto al extranjero.