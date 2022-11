La moción de censura que ha despojado del cargo de alcalde de Sada a Benito Portela, de Sadamaioría, y se lo ha otorgado a María Nogareda, ex de Alternativa dos Veciños, llegó ayer al pleno de la Diputación de A Coruña. Marea Atlántica, a través de su representante Alberto Lema, presentó una moción para reprobar lo ocurrido e instar a los partidos políticos implicados a desautorizar y expulsar a los concejales que han participado en esta maniobra política, además de dar traslado del texto a la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político. La moción salió aprobada con los votos de PSOE, BNG, Marea y Alternativa. Mientras que el PP votó en contra.

El texto que salió adelante recoge que se reprueba la “moción de censura del 18 de noviembre de 2022 en el Concello de Sada” y se insta a los partidos políticos implicados “a que desautoricen y expulsen a la mayor celeridad posible a sus concejales desleales, precisando su condición de tránsfugas”.

El portavoz del PSOE, Bernardo Fernández, explicó que su formación ha expulsado de forma temporal a los ediles sadenses y que no se podrá hacer de forma definitiva hasta que se termine el proceso de investigación, aunque se mostró convencido de que no habrá ningún cambio. “Al 99,9% va a culminar con la expulsión de estas personas del partido. No compartimos la moción de censura”, aseguró. Por parte del PP, Evaristo Ben advirtió que los populares son “seguramente” los “más perjudicados de esta moción de censura”. También señaló que “ninguno de los conejales” que participaron en esta maniobra “volverá a figurar en la lista del PP” mientras esté la actual dirección provincial. Sin embargo, la formación votó en contra.

El diputado de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, indicó que “lo que hay detrás de todo es utilizar a una sinvergüenza que traiciona a un partido político”, en referencia a la actual regidora, María Nogareda. También apuntó a integrantes del PP de Sada como responsables de la moción de censura.

La moción presentada por Marea Atlántica recoge lo ocurrido es un “acto de transfuguismo que seguro tendrá consecuencias legales y ya tiene consecuencias políticas, por lo tanto debe ser tratado y reprobado en este pleno”.