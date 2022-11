“Yo ya planteé hace cuatro años una línea por barco, con proyecto y presupuesto”

Manuel Moinelo rompió en 2019 con la terna de los últimos años de cuatro partidos en la Corporación. Con 1.024 votos, a muy escasa distancia del BNG (1.040), logró un escaño con Ciudadanos y entró en el Concello de Oleiros. Mientras los portavoces de PSOE y BNG han dejado ya su acta, Moinelo tampoco repetirá como candidato en Oleiros porque lo hará por A Coruña, pero asegura que no dimitirá como edil sino que intentará compatibilizar la campaña en la ciudad herculina con sus obligaciones como cargo electo en Oleiros hasta el último momento.

Presentó ya oficialmente su candidatura para las elecciones en A Coruña por Ciudadanos, que cambiará de nombre con probabilidad. ¿No va a dimitir como concejal en Oleiros?

Voy a estar hasta el final del mandato, creo que puedo compatibilizarlo. La refundación del partido es en enero, vamos a ver qué pasa pero mi idea es seguir en Oleiros hasta el final. Soy consciente que soy el candidato más mayor, tendré 68 el próximo marzo, pero yo voy con todas las ganas e ilusión, a las duras y a las maduras y consciente de las dificultades.

En 2019, al lograr ser concejal, entró por primera vez en política activa, como cargo público. ¿Qué le han parecido estos casi cuatro años de experiencia?

Yo ya quería presentarme por A Coruña por Ciudadanos porque siempre había estado en cargos orgánicos, pero apareció Mónica Martínez, la valoro, lo está haciendo muy bien, y ella tendría que seguir. Yo soy de Ciudadanos, ella estaba en Ciudadanos. Respecto al balance del trabajo en Oleiros, tengo que destacar las condiciones en que tienen a la oposición, en un local con filtraciones, sin ordenador ni internet ni calefacción. Es un desprecio, nada que ver con A Coruña. Y con una funcionaria para nosotros que la tienen presionada, da pena. A nivel personal con el resto de concejales y el alcalde, hay buena relación pero trabajar en Oleiros es muy difícil es una escuela de lo negativo.

En A Coruña han sido muchos los que han intentado entrar, desde Unión Coruñesa, en su día el ex PP Rodríguez Corcoba...Usted lo logró en Oleiros pero en A Coruña hacen falta muchos votos...

Hay que tener el 5%, es difícil, soy consciente de que hace falta mucho trabajo y de las limitaciones pero mi ilusión es proporcional. Trabajar con sentido común y teniendo en cuenta que los proyectos buenos está por encima de las siglas. Por ejemplo, hace cuatro años en mi campaña yo ya planteé una línea de transporte marítimo entre A Coruña y Oleiros, algo que ahora los dos concellos están intentando. Yo incluso hice un proyecto y un presupuesto, con un pantalán flotante en Santa Cristina, que costaba menos de 200.000 euros. Sería un transporte que funcionaría de mayo a septiembre. Lo había comentado también con Beatriz Mato, excandidata del PP a A Coruña. Un proyecto como este, yo lo apoyaría. No se van a perder oportunidades por unas siglas.

En A Coruña se va a presentar con Democracia Coruñesa.

No exactamente, se ha dicho que nos fusionamos, no Ciudadanos ha absorbido a Democracia Coruñesa, el presidente es afiliado ya de Ciudadanos y están afiliándose bastantes más integrantes.

En Oleiros, lo que sí se ha notado con su llegada, es su intento de apaciguar los ánimos con humor y no terminar todas las sesiones plenarias entre insultos.

O utilizas la sorna o acabas a leches. Lo de Oleiros es muy triste. Yo intenté unir a la oposición, hasta fuimos todos un día juntos a un acto pero eso se diluyó. Ahora estoy yendo a los plenos de A Coruña y de la comarca, para conocer la situación, los proyectos. Yo me enganché tarde a la política pero he intentado llevar el sentido común a ella. Cosas como potenciar el área metropolitana, el conjunto, no entiendo cómo no se hacen más cosas.