La concejala de Cultura e Normalización Lingüística de Oleiros, Esther Garrido Pan, finalizará en mayo de 2023 sus veinte años como edil y 32 como trabajadora en el Concello, tras decidir no volver a concurrir a las elecciones y jubilarse, aunque como precisó ayer, nunca dejará de trabajar por la asociación vecinal y por Alternativa dos Veciños y seguirá “ayudando en todo”. Aunque deja la primera línea, la de cargo público, seguirá en el movimiento social y se mantendrá en la concejalía hasta que finalice el mandato, dentro de unos seis meses.

Su decisión de no repetir en la candidatura sorprendió en la asamblea celebrada esta semana en Santa Cruz, al comprobarse que ella no se presentaba. El alcalde y presidente de Alternativa, Ángel García Seoane, realizó una elogiosa semblanza de la edil destacando su trayectoria y su trabajo incansable en la dinamización cultural del municipio. La edil agradeció emocionada las palabras del regidor.

“Llega un momento en el que hay que dejar el camino abierto a la gente joven. Pero seguiré en la entidad vecinal y trabajando por Alternativa, donde he estado desde siempre. Simplemente quería ahora darle vida a mis años, disfrutar de cosas como viajar, ir a conciertos, al cine, el deporte que me gusta mucho, senderismo... Disfrutar todo lo que pueda y apuntarme a todas esas actividades que organiza el Concello y a las que no podía ir”, explicó ayer Esther Garrido. La exalcaldesa de Oleiros Esther Pita era madrina de Garrido y ella tuvo ayer un recuerdo para ella. “Ella está en el corazón de todo Santa Cruz, nunca volverá a haber otra como ella. La echo mucho de menos”, explicó.

En la asamblea en la que no concurrió ya Esther Garrido se presentaron seis personas, por lo que para elegir a los candidatos se celebró una votación y resultaron elegidos María José Santos (actual edil de Ensino e Xuventude), además de Marta Martínez (concejal de Sanidade), Fernando Grela y Ramón Maceira.

Hoy miércoles Alternativa finaliza su proceso de elección de nombres para la candidatura con la asamblea de Perillo, en la que se presenta García Seoane y donde se prevé también que habrá que ir a votación al presentarse más de cuatro personas.