“Segue sendo para min un misterio a presencia dos templarios na ría do Burgo”

Foron 39 años, seis meses e 17 días os que Carlos Pereira traballou no Concello de Culleredo, onde entrou como axudante de obras e servizos en 1983 e se consolidou como historiador municipal, figura ben curiosa e escasa nos concellos da comarca. Tras dous meses xubilado e despois dunha despedida dos seus compañeiros a semana pasada, mira atrás e destaca da súa traxectoria o pulo para rescatar do esquecemento a figuras como Amparo López Jean e as numerosas e diversas actividades e iniciativas para promover o coñecemento da historia do municipio.

Que balance fai da súa traxectoria como historiador municipal?

Pensando todos estes días e lembrando e reflexionando, síntome orgulloso do traballo que desenvolvín. Dicía unha persoa nun comentario que contribuíra a posicionar a cultura e historia de Culleredo en Galicia e, nese sentido, creo que asi foi. Ao longo destes 26 ou 27 anos vencellado á Concellería de Cultura, desde que aprobei a oposición, foron moitísimos os traballos nos que me embarquei, traballos da propia Concellería, lograr cunha alegación que se modificara o trazado previsto do Camiño Inglés, do mesmo xeito que no escudo municipal se incluíu oficialmente hai uns anos as cunchas para simbolizar que no Burgo é onde realmente naceu o Camiño Inglés. E foi unha satisfacción poder reivindicar a figura de Juan Lembeye, do que había algún libro publicado pero realmente ninguén sabía del e déuselle o nome á aula de natureza no xardín botánico e fixéronse actividades. Tamén nas propostas de nomes de rúas, moitas eran suxestións miñas.

Tamén para rescatar a persoas esquecidas?

Moitas reivindicando figuras que quedaran un pouco esquecidas, si. Desde Amparo López Jean ao propio Juan Lembeye. E persoeiros como Afonso II, ou Fernando VII, que ninguén vencellaría con Culleredo e formaron parte da historia. As propostas tendían a buscar que cando a xente vira os nomes se preguntara que relación teñen co concello. As pegadas da historia foron quedando nos nomes das rúas. Outro fito foron os 17 seminarios de Historia de Culleredo que organizamos, polos que pasaron expertos e profesores das universidades galegas e de fóra.

Que foi o que máis lle gustou facer ou do que máis orgulloso está?

Unha cousa soa sería escasa. Por sentetizar, poder ter recuperado o nome e a memoria de moitísimos homes e mulleres que tiñan que ver coa nosa historia pero estaban completamente esquecidos. Lembraba o meu compañeiro Pablo Bouza que para o XVII premio Blanco Amor de novela no 1998, ano no que nos tocou organizalo ao Concello, porque se facía entre varios, foi espectacular todas as cousas que organizamos nun premio que viña bastante esmorecido. Todo papel oficial que saía do Concello ía cun logo específico que se fixo para o premio; reeditamos Los miedos, que estaba esgotadísima e non volvera saír; editamos un libro de homenaxe a Blanco Amor no que colaboraron escritores de toda Galicia, algúns moi importantes como Francisco Fernández del Riego, ao cal se lle vai adicar o próximo Día das Letras Galegas. Representacións teatrais, seminarios de historia, visitas escolares... Moitas actividades. E o acto de entrega do premio que foi espectacular. Non volveu haber ningún ano coma ese. E despois os centos de exposicións que teño organizado, presentacións de libros...

Vaise cubrir a súa praza?

Non sei. Eu xubileime anticipado.

Si? Estaba canso?

Xa levaba case 43 anos traballando e dixen: creo que é o momento e con 63 anos e medio está ben. Independentemente vou seguir traballando a nivel intelectual. Teño moitas investigacións, estou traballando en libros, artigos para revistas científicas...

Hai poucos historiadores municipais nos concellos da comarca.

Si, hai arquiveiros, como Alfredo Erias, pero sí. Quizais hai sitios que teñen arquiveiros pero se limitan a arquivar sin máis transcendencia, e a outro grupo como Erias e máis eu nos gustaba tamén a labor de escribir, investigar e difundir. Ao final vas vendo que pasan os anos e vas compilando, aínda agora mirando ás veces todas as cousas que levo publicado, mi madriña... sonche un lote delas!

Que personaxe descubriu que máis lle sorprendeu ou gustou?

Amparo López Jean, que estaba perdida, nun dos artigos que publicara o seu fillo Javier, Francisco Javier Alvajar, que fora alcalde de Carral, apenas citaba da nai que era de Vilaboa, só poñía iso. Empecei a tirar dese fío e descubrín que fora presidenta da Agrupación Republicana Feminina da Coruña. Unha muller que morreu no exilio en Francia, que quedara aí perdida e ninguén asociaba con Culleredo, pois hoxe, aparte de ter unha rúa importante no Portádego, xa se converteu nun referente dentro das mulleres comprometidas, no galeguismo e na loita polos dereitos das mulleres. Realmente, un exemplo. Creo que esta figura de Amparo López Jean é coa que máis orgullo podo ter de contribuír a sacala das catacumbas.

Algo que quedara pendente, algún misterio sen resolver?

Un misterio segue sendo para min a presencia dos templarios na ría do Burgo. Que había aí para que se chegara a crear unha das casas de cabaleiros templarios máis importantes de Europa? Non é normal que nun sitio como era O Burgo de Faro nese momento puidera haber once frades templarios, que che parecerán poucos, pero eran os que había nas casas grandes de Europa. E cando é o proceso de disolución da orde hai 33 cabaleiros, en 1308, 33 templarios vencellados, a terceira parte do que había en todo o que era España. Segue sendo para min un misterio.