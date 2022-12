Una mujer resultó atropellada ayer en la avenida Ernesto Che Guevara en Bastiagueiro a la altura del instituto María Casares. El accidente ocurrió pocos minutos antes de las siete de la tarde y fue un particular el que alertó al 112 , que movilizó a los servicios sanitarios, a la Policía Local de Oleiros y a Emergencias y bomberos, aunque estos dos últimos cuerpos ya no llegaron a acudir al no ser precisa su intervención.

En este punto de la avenida Che Guevara se han producido en los últimos años varios atropellos en el paso de peatones, la mayoría alumnado del centro educativo, se instaló iluminación en la señal que anuncia este paso y se redujeron los incidentes hasta el momento.