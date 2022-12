Arredor de 125 alumnas e alumnos de quinto e sexto de Primaria do colexio Wenceslao Fernández Flórez de Cambre participaron esta fin de semana no I Cross WFF, unha carreira organizada pola comunidade escolar. O concelleiro de Deportes participou na entrega das medallas aos gañadores de cada categoría, nunha proba realizada no parque da Igrexa.