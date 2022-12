El PXOM de Cambre incluye dos convenios urbanísticos nuevos para tener equipamiento

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Cambre aprobado inicialmente la semana pasada incluye dos nuevos convenios urbanísticos firmados por el actual alcalde, Óscar García Patiño, ambos destinados a reclasificar suelo a particulares a cambio de terrenos necesarios con los que ampliar equipamientos públicos.

Un convenio se firmó en 2016 con una familia del núcleo de A Rocha en Anceis. Estos particulares acordaron ceder unos 3.000 metros cuadrados de suelo rústico al Concello para que éste pueda ampliar la pista polideportiva que está colindante. A cambio de esta cesión el Ayuntamiento se compromete a calificar como suelo residencial toda o parte de una finca en Pousadoira (Brexo) que ahora es suelo de equipamiento, para que los particulares que ceden suelo puedan tener dos parcelas edificables de unos 600 metros cuadrados cada una.

El segundo convenio, de 2017, implica que unos propietarios cedan al Concello una finca rústica en Pousadoira (Brexo) de unos 4.400 metros cuadrados, porque el Ejecutivo local quiere ampliar el colindante campo de fútbol de Brexo-Lema, que es municipal. A cambio Cambre les convierte en suelo residencial un terreno en Outeiro que ahora es de equipamiento. Esta nueva calificación se acuerda sin necesidad de aprobar un planeamiento urbanístico de desarrollo para ejecutar la obra o para solicitar licencia de edificación.

El PXOM también conserva dos convenios firmados en su día por el exalcalde Antonio Varela Saavedra. Uno es el de 2007 firmado con Comercio, Transportes y Auxiliares SL. A cambio de ceder anticipadamente suelo al Concello para ampliar el colegio O Graxal II el Concello les calificaba como suelo urbano no consolidado parte de unas fincas, permitiendo el uso del subsuelo de una zona verde como aparcamiento privado, lindante con Costa da Tapia. Se incluyó como cláusula suspensiva que si no se aprobaba el PXOM en cuatro años o no se respetaban las condiciones acordadas, la empresa tendría derecho a una indemnización.

Varela Saavedra firmó otro convenio urbanístico, éste en 2008: unos particulares cedían al Ayuntamiento 1.455 metros cuadrados para ampliar un depósito de agua en Brexo y a cambio el Concello les clasificaba como urbanizables parcelas suyas anexas.

Este acuerdo especificaba que caducaba si no se aprobaba el PXOM en seis años, plazo que se superó ampliamente. Sin embargo este convenio se incorpora al nuevo PXOM tras renovarlo el actual regidor en marzo de 2019.