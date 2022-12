La secretaria municipal de Sada elude pronunciarse sobre los ediles de la moción de censura al no ver acreditada su expulsión

A punto de cumplirse un mes de la moción de censura que desbancó a Benito Portela de la Alcaldía de Sada, los ediles de los tres grupos que impulsaron la maniobra, PP, PSOE y Alternativa dos Veciños, mantienen las siglas pese a que fueron expedientados o expulsados por sus partidos de procedencia.

El partido de la margarita notificó dos veces por registro municipal el acuerdo de la comisión permanente del partido de expulsar a los dos concejales y el pasado 23 de noviembre realizó la notificación vía burofax a los dos ediles, María Nogareda, la ahora alcaldesa, y Breogán Blanco.

El PSOE presentó un escrito un escrito por registro acompañado de sendas resoluciones de la comisión ejecutiva federal en el que informaba de la expulsión provisional de María Pardo y Ramiro Blanco. El PP anunció el 7 de noviembre la apertura de un expediente a sus cinco ediles, pero no han trascendido más pasos desde entonces.

Los nueve ediles firmantes de la moción mantienen grupos y acordaron en pleno el pasado 24 de noviembre nuevas delegaciones y salarios con un informe de Intervención que daba luz verde a los emolumentos supeditado a un dictamen jurídico que aclarase la situación de los concejales, dado que de pasar a no adscritos no podrían ver mejoradas sus condiciones salariales.

A raíz de esta advertencia, Secretaría emitió un informe el 29 de noviembre que acaba de trascender en el que advierte de incorrecciones en el procedimiento de expulsión de Alternativa y PSOE que impiden que pueda pronunciarse sobre su consideración o no como no adscritos.

La jurista concluye que ninguno de los partidos cumplió lo establecido en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que garantiza el derecho del afiliado a ser informado de los hechos que dan pie al expediente de expulsión y a ser escuchados con carácter previo a la imposición de sanciones.

La funcionaria advierte de que la expulsión no ha quedado acreditada porque o no se produjo “ninguna comunicación fehaciente a los firmantes de la moción” o o no se tramitó un “procedimiento contradictorio alguno para después ser expulsados” y subraya que este tipo de decisiones deben adoptarse “por el órgano competente, a través del procedimiento establecido y mediante decisión motivada”.

Tras conocer las conclusiones de Secretaría, el BNG de Sada emitió un comunicado en el que insta a Alternativa, PSOE y PP a “cumplir lo que anunciaron públicamente” y presentar toda la documentación que acredite la expulsión de los ediles. En caso contrario, la formación insta a los tres partidos a “retractarse públicamente” y admitir que están de acuerdo con la moción. “No es serio mantener a Sada en esta situación, que como se está viendo, ha paralizado la acción institucional”, advierten los nacionalistas, que muestran también su sorpresa ante el hecho de que Alternativa dos Veciños guarde silencio sobre el hecho de que el número cinco de su formación en Sada ha sido contratado como secretario particular de la alcaldesa.

Alternativa dos Veciños defiende que comunicó “fehacientemente” la expulsión de los dos ediles “tránsfugas” hasta en tres ocasiones, lamenta que se pretenda “alimentar dudas” a este respecto y recuerda que se dio cuenta al pleno de la decisión.