Los más lectores de Oleiros: hasta 322 préstamos

Las últimas encuestas dicen que en España se leen una media de doce libros al año. Candelaria Vales Varela, residente en Santa Cruz, solo en préstamos en la biblioteca municipal, realizó 322 en lo que va de este año: 150 novelas, 38 DVD, 119 revistas, 12 volúmenes de conocimiento y tres obras de banda diseñada para adulto. Tal récord le ha merecido el premio como la mayor lectora del año en la categoría de adultos, en un certamen que el Ayuntamiento de Oleiros celebra por primera vez, con una entrega de premios hoy en el auditorio As Torres de Santa Cruz. En las cuatro categorías ganaron mujeres.

Adèle Arias Christien, con 142 préstamos, fue la más lectora en la categoría de 4 a 5 años; Ariadna Álvarez Sosa, con 156, venció en la de 5 a 6 años; y entre los 16 y 17 el primer puesto con 91 préstamos fue para Ángeles Gabriela Loaiza Tovar.

Además de los ganadores en cada una de las cuatro categorías, el Concello reconocerá a los tres primeros de cada una. Los premios consisten en vales para comprar libros, material informático, audiográfico o videográfico, por importe de entre 50, 75 y 100 euros.

“Lo que más me gusta leer es novela negra, también la novela social, pero me gusta de todo en general. Si tuviese que destacar uno que he leído este año diría Hamnet de Maggie O’Farrell, me ha encantado y ya pienso en volver a leerlo. Es impresionante, me impactó desde el primer momento, es de esos libros que no puedes parar de leer. Yo lo cogí un sábado y el domingo ya lo había terminado. Aunque también me gustan todos los de Carmen Mola y Juan Gómez Jurado”, destaca Candelaria Vales, vecina de Santa Cruz y que acude habitualmente a la biblioteca de su localidad, y también a la de la capital municipal donde trabaja (es empleada municipal), “por si en una un libro tiene mucha lista de espera para cogerlo y puede tener menos en la otra”.

La pasión lectora de Candelaria Vales y su forma de hablar de la literatura y lo que supone para ella es la mejor promoción posible de la lectura. “Leer hace que no me sienta sola, me llena. Cuando lees vives mil vidas. Puedes soñar leyendo igual que cuando duermes”, subraya Vales, que confiesa que empezó con la lectura “a los tres años”.

Durante la pandemia los índices de lectura aumentaron de forma exponencial, una tendencia que por ahora no parece revertirse, vistas las colas muchas veces en las librerías. Sin embargo, Candelaria, durante la crisis sanitaria, apenas pudo hacerlo, no se concentraba, y fue cuando ya se salió de esta situación, a partir de 2021, cuando regresó a los libros y cogió “carrerilla”, según asegura.

“Me ha sorprendido que me den este premio porque no sabía que lo había, que existía este reconocimiento, la verdad no me lo podía creer. Pero creo que es una iniciativa muy positiva e incita a la lectura, además”, añade Candelaria Vales.

El acto de entrega de los regalos hoy en As Torres incluirá también un espectáculo con el mago Pedro Bugarín, en un evento abierto a todo el mundo.

En el municipio de Oleiros también han abierto en los dos últimos años varias librerías.