Plataformas vecinales convocan una protesta para que se blinde Monte do Gato de eólicos

La aprobación de la declaración de impacto ambiental de dos de los seis parques eólicos proyectados en Monte do Gato ha disparado las alertas de las plataformas vecinales, que han convocado una manifestación el próximo domingo 18 que partirá del Concello de Oza-Cesuras y que incluye un corte de tráfico de quince minutos en la carretera AC-840.

La protesta, que arrancará a las siete de la tarde, ha sido convocada por las plataformas Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo, A-Legre y SOS Monte do Gato Seselle. Los organizadores recalcan que se trata de una manifestación “sin banderas” en “defensa de Monte do Gato”.

Este acto reivindicativo llega después de que los vecinos presentasen más de 37.000 firmas ante la Xunta en apoyo a la propuesta de la bióloga y vecina de Oza-Cesuras Mónica Fernández-Aceytuno de declarar Monte do Gato parque natural. Los vecinos exigieron sin éxito que se aplicase ya cautelarmente esta protección ante la proliferación de proyectos eólicos en este enclave natural y apelaron a los valores naturales y patrimoniales de este macizo y As Brañas do Deo.

La propia Xunta destaca en sus informes el valor patrimonial de este enclave, que acoge una importante necrópolis megalítica, y también de As Brañas do Deo, pero ha dado ya luz verde a las declaraciones de impacto ambiental de dos de los seis parques, el de Gato y Felga, que considera “ambientalmente viables” tras renunciar la empresa promotora a los aerogeneradores con más impacto en la necrópolis y acceder a modificar los accesos, que atravesaban este yacimiento, entre otros cambios.

La empresa promotora de estos dos parques eólicos es Greenalia Wind Power, que reduce de cinco a cuatro los aerogeneradores del denominado Felga y de seis a cuatro el del proyecto Gato. Las plataformas vecinales ya han avanzado que recurrirán las dos declaraciones de impacto ambiental.

El BNG también ha avanzado que reclamará en el Parlamento un nuevo trámite de exposición pública. Los otros partidos con representación en el Concello de Oza-Cesuras, PP y PSOE, también han expresado su rechazo a los proyectos eólicos proyectados en Monte do Gato.