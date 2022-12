El presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, cargó ayer contra la secretaria municipal de Sada por emitir un informe que concluye que no puede pronunciarse sobre la supuesta condición de no adscritos de los concejales que firmaron la moción de censura porque no está acreditada su expulsión de los partidos.

Seoane acusa a la funcionaria de “inmiscuirse en los asuntos internos de un partido político” y reitera que comunicó hasta en dos ocasiones por Registro, “el máximo órgano de comunicación de un Concello”, la expulsión de María Nogareda y Breogán Blanco, a los que también notificó posteriormente vía burofax. La secretaria municipal concluye en su informe que la expulsión de Alternativa no siguió el procedimiento que establece la ley de partidos, que garantiza el derecho del afiliado a ser informado de los hechos que dan pie al expediente de expulsión y a ser escuchados con carácter previo a la imposición de sanciones. La alcaldesa, María Nogareda, defiende que la funcionaria se limitó a “informar de forma objetiva e imparcial”: “Lo que pasa es que no le gustó lo que dice, pero que haga las cosas bien y no culpe a los demás”, defiende la regidora, que afea a Seoane sus prácticas “dictatoriales”: “No se nos dio la oportunidad de defendernos”, lamenta Nogareda, que insiste en que no son tránsfugas. Despachos de la oposición Sadamaioría acusa al nuevo Gobierno local de “entorpecer” su labor de oposición al no facilitarles las llaves de sus despachos y “abocarles a realizar su trabajo” en la sala de espera de Alcaldia. La formación denuncia que los grupos del Ejecutivo mantienen los despachos de partidos que les otorgó Benito Portela durante su mandato mientras que sigue sin responder a su solicitud de disponer de un local, “tal y como obliga la normativa”. Nogareda replica que tiene otras “prioridades” que atender y que PP y PSOE también tuvieron que esperar por sus despachos en el mandato de Portela.