La Valedora do Pobo ha remitido un escrito a la Consellería de Medio Rural para demandarle celeridad en la tramitación de una denuncia por una plantación ilegal de eucaliptos en Vilasantar que se presentó en mayo de 2019 y que todavía está pendiente de resolución.

El organismo encargado de defender los derechos de la ciudadanía ha estimado la queja presentada por un particular que denunció hace ya casi cuatro años una plantación de eucalipto en unos terrenos calificados como de especial protección agropecuaria.

La Xunta archivó inicialmente esta denuncia tras concluir el Servizo de Montes que la plantación respetaba la normativa. El denunciante realizó consultas a diversos organismos que culminaron con la apertura en agosto de 2019 de un expediente y el envío de un requerimiento al denunciado por parte del Distrito Forestal, que dio un plazo de tres meses para levantar la plantación.

Transcurridos dos años, el denunciante pidió amparo a la Valedora do Pobo y presentó un escrito en el que denunciaba que a pesar de que la Xunta había dado un plazo de tres meses en agosto de 2019 para levantar la plantación, esta seguía creciendo dos años después.

La Valedora do Pobo pidió explicaciones a la Consellería de Medio Rural, que defendió que no había incurrido en inactividad y que a lo largo de los últimos años había realizado diversas gestiones sobre este particular.

El departamento autonómico relató que había levantado acta de infracción en agosto de 2019 y que remitió un requerimiento al denunciado para instarle a enmendar la situación en el plazo de tres meses. La Xunta aclaró que este primer escrito se envió en 2020, dado que este tipo de requerimientos se envían siempre entre noviembre y marzo para evitar talas en los meses de máximo riesgo de incendio. Apuntó que, ante la falta de respuesta, inició un procedimiento sancionador en febrero de 2021 y que a finales de ese año el director xeral de Planificación Forestal dictó una resolución sancionadora por una infracción grave, pendiente de aún que se resuelva un recurso.

Sus explicaciones no convencen a la Valedora, que recuerda a Medio Rural su obligación de tramitar los expedientes de acuerdo con los principios de “eficacia, economía y celeridad”.