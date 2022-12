“A toponimia é un patrimonio inmaterial pero ás veces úsase coma panteón de ilustres”

O Arrequento, Saltoxo, Augarrío, A Ferrala, Camiño das Fabas, rúa das Bestas, Pedregueiras, Camiño do Xabarín, Regueiro Escuro. O municipio de Oleiros conserva aínda hoxe nomes tradicionais de rúas, lugares e vías. Pero a toponimia orixinal estase a perder de forma acelerada, sobre todo nos últimos anos. Por un lado o Concello organiza obradoiros de memoria onde os maiores recuperan eses vellos nomes, pero por outro o Goberno non os aplica despois nas novas rúas e non os fai oficiais. E por iso as novas urbanizacións como a de Xaz teñen rúas Islandia, Luxemburgo, Holanda, Escandinavia; en As Galeras hai políticos e revolucionarios de América central e do sur (Antonio Sucre, Emiliano Zapata, Carlos M. de Céspedes) e Icaria está chea de deuses mitolóxicos (Afrodida, Selene, Helios, Hermes, Andrómeda). Isto chama a atención en Galicia, un dos lugares de Europa con máis riqueza de topónimos, onde hai nomes para cada prado, eira, tenza, pedra ou regato.

Nacións Unidas ten un grupo de expertos en denominacións xeográficas que fixo unha serie de recomendacións para a normalización dos nomes antigos co obxectivo de “conservar e revitalizar o patrimonio dos grupos lingüísticos indíxenas, minoritarios e rexionais”, e en lugares onde se emprega máis dun idioma, coma Galicia, aconsellan ás institucións oficiais publicar estes nomes coma oficiais nos mapas e rueiros. En Xaz, antes da macrourbanización había nomes coma Os Cubos, A Gándara, Campo de Abaixo, por exemplo. E entre as rúas Luxemburgo e Irlanda aínda sobrevive Goxende. “Hai que difundir que a toponimia tamén é patrimonio histórico inmaterial. Moitas veces úsanse as rúas coma un panteón de individuos ilustres ou se recorre á chamada toponimia de repertorio, por exemplo, nomes de países. Isto ven dende o século XIX. Existe unha lexislación que protexe este patrimonio e podería buscarse o amparo da lei. Hai recomendacións de Nacións Unidas asumidas pola Unesco que desaconsellan a toponimia conmemorativa e honorífica”, sinala Gonzalo Navaza, filólogo, escritor e membro de número da Real Academia Galega (RAG). A RAG, en colaboración coa Xunta, iniciou en 2021 unha campaña de divulgación da toponimia, Toponimízate, para difundir esta riqueza lingüística que fala da memoria, dos devanceiros, da nosa xeografía, que permite coñecer de onde ven cada denominación. Navaza, académico da Universidade de Vigo, participa nestas sesións, polos concellos, de Toponimízate. “Este tipo de campañas axudan a que haxa máis sensibilidade, que se vexa que estes nomes son cultura, unha herdanza. Usalos é riqueza e non gastas nada, só tomar a decisión dende o Goberno de recuperar o nome orixinal, algo que moitas veces non se fai por descoñecemento ou porque se politiza, se negocian. E ás veces dáselle un nome novo a un núcleo e despois pasan os anos e consolidase e incorpórase ao nomenclátor. En Canadá para poñerlle un nome a unha rúa hai que pasar un proceso moi longo, demostrar que non se perde un nome tradicional, se é unha persoa ten que pasar anos dende que morrera, ten que haber un consenso...”, sinala Navaza, que defende que “o ideal sería que cada concello crease unha comisión de toponimia”. O rueiro de Oleiros, ao igual que pasa na maior parte dos concellos, nútrese do que Navaza chama “nomes de repertorio” (mariscos en Canide, ríos en Os Regos, instrumentos musicais en O Vieiro). Algunhas rúas bautizáronse con nomes de políticos dun partido, aínda vivos. Estas denominacións deberían acadar o maior consenso e responder ao interese xeral. E tamén poñer máis nomes de muller, que hai en moitísima menor proporción ca os masculinos, máis aló dos habituais Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán ou Rosalía.