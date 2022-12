Sondeo ciudadano al casco histórico de Betanzos

Pulsar la opinión de la ciudadanía de la zona vieja brigantina y recoger sus demandas de cara a la elaboración de un Plan de Sostenibilidad Turística del Casco Histórico de Betanzos que conquiste a Europa y abra la hucha de los fondos Next Generation. Es, en resumen, el objetivo de la encuesta que han puesto en marcha el Concello de Betanzos y la Reserva de Biosfera As Mariñas e Terras do Mandeo para que los vecinos marquen las prioridades para recuperar la zona monumental brigantina.

La encuesta incluye cinco preguntas. Las tres primeras están dirigidas a que los vecinos aporten su opinión sobre los principales recursos turísticos de los que dispone Betanzos y las posibilidades de desarrollo futuras. El resto de las preguntas ponen el foco en las debilidades del casco histórico y piden a los ciudadanos que indiquen cuáles son las principales carencias. La elevada presencia de tráfico, la pérdida de población, la ausencia de zonas de esparcimiento o de actividades culturales son algunas de las deficiencias a las que apunta la encuesta, que anima a los participantes a establecer las prioridades La Reserva y Betanzos colaboran para captar fondos europeos El embellecimiento de fachadas, la mejora de calles, la eliminación del cableado eléctrico, las peatonalizaciones, la dinamización del comercio y la hostelería..., son algunas de las casillas que pueden marcar los residentes que se animen a participar en esta encuesta. El Concello brigantino y la Reserva de Biosfera realizarán también entrevistas individuales a representantes de colectivos y expertos y convocará mesas de acción de cara a diseñar esa candidatura única a los fondos Next Generation para salvar el casco histórico.