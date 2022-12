El juzgado rechaza la petición de los Franco de suspender la causa por los bienes de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha rechazado la petición de los nietos del dictador Francisco Franco de suspender la causa por los bienes del pazo de Meirás. Los hermanos Martínez-Bordiu apelaron sin éxito a un supuesto de prejudicialidad civil por la vinculación de este procedimiento con el recurso de casación presentado en el Tribunal Supremo por la titularidad de As Torres.

El juzgado rechaza su solicitud al entender que no concurren los requisitos previstos en la ley para acordar la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, que, según la doctrina del Supremo, se produce cuando la interdependencia entre dos procesos es tal que hace que lo que se determine resulte el antecedente lógico de la decisión del otro.

El magistrado Roberto Fernández Muñoz da la razón a la Abogacía del Estado, la Xunta y el Concello de Sada y concluye que la resolución del Supremo sobre el carácter público o privado del pazo de Meirás no resulta determinante a la hora de pronunciarse sobre la titularidad de unos bienes de tipología muy diversa.

El juez llama la atención sobre el hecho de que el Estado distingue en su demanda tres categorías de bienes y advierte de que los argumentos que esgrime para reivindicar ciertos elementos por formar parte del Patrimonio Nacional o del Patrimonio Documental Español no guardan ninguna relación con la causa por el pazo de Meirás.

El juez considera además que la resolución del Supremo sobre la titularidad del pazo de Meirás no es determinante a la hora de pronunciarse sobre la propiedad de los otros bienes muebles reclamados, dado que el caso de que confirmase que As Torres pertenecen al Estado, esto no determinaría por si solo el carácter demanial de todo el contenido.

El juzgado no descarta que el pronunciamiento del Supremo pueda llegar a tener más relevancia de la que se advierte en este momento, pero concluye que ahora no se dan los requisitos para estimar la petición de los Franco.

Los Franco pueden interponer un recurso de reposición contra esta resolución.