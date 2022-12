Veinte años en un limbo a pie de playa

El futuro del edificio de La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada está en el aire desde 2001. El 27 de marzo de ese año, la Demarcación de Costas decretó la recuperación posesoria de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre sobre los que se asienta este inmueble, construido en los años sesenta en un espacio cedido por el Ayuntamiento a pie de playa que se utilizaba para el secado de redes y pescado o como refugio de pequeñas embarcaciones.

La resolución del organismo estatal fue ratificada por la Justicia, que desestimó los recursos interpuestos por La Sociedad y avaló el fin de la concesión, a la que había renunciado expresamente el Concello de Sada para ejecutar un proyecto de recuperación del borde litoral.

Han pasado más de veinte años y el proyecto de recuperación del borde litoral sigue pendiente. El Ayuntamiento de Sada, en el mandato presidido por Benito Portela, encargó la redacción del proyecto al estudio Creus y Carrasco Arquitectos, pero todavía no han trascendido sus conclusiones.

El futuro del edificio, diseñado por el reconocido arquitecto Andrés Fernández Albalat, fue objeto de varios debates plenarios en los que el PSOE, ahora en el Gobierno local, llegó a afirmar que Costas supeditaba la aprobación del proyecto de recuperación del borde litoral al derribo de La Sociedad.

Gestionar un espacio en estas condiciones, sin garantías de su pervivencia, desgasta. “Llevamos así veinte años. El edificio es de Albalat, tiene su valor y lo estamos cuidando, lo vamos arreglando poco a poco”, cuenta Juan Brandariz. El presidente de esta sociedad recreativa admite que la situación legal del inmueble frena varias iniciativas : “Condiciona mucho a la hora de tomar algunas decisiones, como la reforma. Hay que levantar el falso techo y es una inversión importante. Nos planteamos pedir un préstamo, pero así no se puede. Lo mismo con otras actuaciones, como poner un ascensor, pintar la fachada...”, apunta.

Hace ya más de una década que La Sociedad busca un acuerdo que asegure su porvenir. En 2012, en una carta enviada a los socios, la entidad expresaba su esperanza en que recibir una “compensación justa” por su labor para “cubrir las deficiencias de Sada en el ámbito cultural, social y deportivo” y apelaba a un acuerdo suscrito en 1962 y que esperaba que se materializase pronto con la aprobación de “proyectos de destino, dedicación y uso, posibilidades y alternativas para negociar la entrega de los bienes al Ayuntamiento” .

El plan general de Sada, aprobado en 2017, prevé obtener por cesión los terrenos que adquirió La Sociedad en los años ochenta en Agra de Samoedo para instalaciones deportivas y destinar ese suelo a equipamiento escolar, espacios libres y zonas verdes. A cambio, la entidad obtendrá aprovechamiento en una urbanización en el entorno. La actuación afecta a un sector de 90.850 metros cuadrados para el que se establece vivienda unifamiliar y edificabilidad de 0,30 metros cuadrados por metro cuadrado.

El equipo directivo de La Sociedad considera necesario “darle una vuelta”. “La Sociedad no tiene fines lucrativos, no pretendemos hacer negocio. Estamos buscando alternativas, está todo muy verde”, explica Brandariz, que se muestra prudente: “Ahora la situación está complicada, la crisis económica afecta a todo, no está para grandes alardes”, apunta.

El futuro de este edificio sigue en el aire tras varias propuestas de partidos que no pasaron del papel.