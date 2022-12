El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Galicia acordó hoy expulsar a los cuatro concejales de Sada que apoyaron la moción de censura con la que se expulsó a Benito Portela de la Alcaldía para sustituirlo por María Nogareda, también expulsada de Alternativa dos Veciños. Esta expulsión del PP de sus cuatro afiliados se acordó por "actuar en contra de la dirección" del partido.

El actual Gobierno local sadense, de esta forma, queda conformado por expulsados del PP (aunque no es firme, admite recursos contra la resolución del comité), expulsados del PSOE (de forma provisional, no consta que sea definitiva) y expulsados de Alternativa (aunque la secretaria municipal informó de que se hizo de forma incorrecta, ya que no se les concedió audiencia para alegar contra esta decisión).

El comité se reunió hoy en la sede del PPdeG, bajo la presidencia de Lupe Murillo, y resolvió el expediente disciplinario abierto por el instructor el pasado 11 de noviembre, cuando se anunció la presentación de una moción de censura por parte de concejales de Alternativa dos Veciños y el PSOE, con apoyo del grupo municipal del PP.

Estos cuatro ediles expulsados del PP son: Soraya Salorio Porral (actual edil de Servizos Sociais, Saúde e Infraestructuras), José Luis García Pazos (concejal de Obras e Mantemento), María José García Freire; y José Luis Tellado Villares (Cultura, Comercio e Turismo). El partido tiene a un quinto edil en la Corporación local, Sergio García López, pero no ha sido expulsado porque no está afiliado al PP.

El pasado 18 de noviembre estos cuatro concejales votaron a favor de la moción de censura "contraviniendo las indicaciones de la comisión gestora de Sada y de la dirección provincial" del PP, que ayer en un comunicado resaltó que "expresamente desautorizó" con "suficiente antelación" el apoyo a dicha moción, además de advertirles lo que implicaba y que además causaría un "grave perjuicio a la imagen, credibilidad e interés general" del partido en este municipio.

El Comité de Derechos y Garantías del PP acordó sancionar con la expulsión a los cuatro conejales en base al artículo 16.3 de los Estatutos de la formación y al artículo 7.1 del reglamento, por lo que ya han dejado de ser afiliados. No obstante los cuatro afectados pueden recurrir esta decisión ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular.