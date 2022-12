Tras la decisión de la Xunta de “aparcar” de momento su proyecto de pasarela peatonal y ciclista sobre la ría, entre A Coruña y Oleiros, por falta de apoyo de estos dos concellos, el Gobierno coruñés reclamó que los ocho millones de inversión previstos para esta infraestructura se quedasen en la ciudad para no perderlos, al ser fondos europeos. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, confirmó ayer que no se van a perder, que hará las “gestiones oportunas”, pero para el dinero quede “en Galicia”, sin confirmar si será en A Coruña o no.

Ethel Vázquez se mostró “sorprendida” por la actitud del Ejecutivo coruñés, que primero rechazó la pasarela, luego la “apoyó explícitamente”, pero al mismo tiempo le envió un escrito en el que no figuraba dicho apoyo sino apostando por una “senda peatonal” adosada al puente de A Pasaxe. Vázquez lamentó que A Coruña no quisiese esta inversión “de movilidad sostenible, separando el tráfico rodado del peatonal y ciclista”, lo que no logrará en A Pasaxe, y recordó que con ciudades como Santiago, Ourense o Pontevedra sí logró “consenso” para este tipo de obras” sostenibles y saludables”. Alternativa dos Veciños, que estaba en contra de esta pasarela sobre la playa de Santa Cristina, propone destinar estos ocho millones de la pasarela a crear “un paseo marítimo entre Oza y A Pasaxe, que sería de “mayor utilidad” y más respetuoso con el medio ambiente. Conectaría así también con el paseo de Culleredo.