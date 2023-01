La Xunta tumba uno de los parques eólicos de Monte do Gato por su impacto en la Reserva

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable al parque eólico Fontella, uno de los seis en tramitación en Monte do Gato.

El organismo autonómico tumba este parque de diez aerogeneradores que promueve Galenergy en territorio de Oza-Cesuras y Aranga por su impacto en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo.

La Consellería de Medio Ambiente concluye que esta actuación “no es ambientalmente viable” en base a las conclusiones de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que advirtió en su informe del impacto en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera. Este organismo advirtió de que este proyecto resultaba incompatible con los objetivos de la Red Natura y las zonas núcleo de las reservas y emitió un informe desfavorable al entender que estos espacios deben quedar libres de eólicos “para garantizar la diversidad biológica y los ecosistemas”.

Este proyecto recibió las alegaciones de la Reserva de Biosfera, plataformas como Aire Limpo nas Mariñas y los concellos de Aranga y Oza-Cesuras y partidos políticos como el BNG o el PSOE. Todas coincidían en denunciar el impacto de este parque eólico en una zona protegida y en la afección a As Brañas de Deo, incluidas en la propuesta de ampliación de la Red Natura, y en ecosistemas considerados prioritarios por la Unión Europea.

La empresa promotora modificó el proyecto para intentar minimizar el impacto y superar el control autonómico. Sin éxito. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural reiteró su informe desfavorable a una propuesta que reducía a siete los aerogeneradores y modificaba su ubicación.

La propuesta modificada sí obtuvo el dictamen favorable de otros organismos autonómicos, como la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Augas de Galicia o la Axencia de Turismo de Galicia, que consideraron que el impacto de esta parque eólico era “asumible”.

Necrópolis megalítica

El informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural daba luz verde al parque eólico promovido por Galenergy a pesar de reconocer su impacto en un “ámbito de gran riqueza arqueológica” en que se localizan las necrópolis tumulares prehistóricas del Monte do Gato, Portomoeiro, Vallo, Mazarelas, O Petón, Outeiro da Ponte, As Penas o As Medoñas. En total, se concentran en esta zona 107 túmulos, sin contar las mámoas identificadas de forma individual. A pesar de su impacto en este enclave de gran valor patrimonial, este organismo autonómico sí informó favorablemente el proyecto tras los cambios introducidos por la empresa promotora, que se comprometió además a llevar a cabo medidas correctoras y compensatorias, como la puesta en valor del yacimiento.

En su declaración ambiental, la Xunta advierte de los “efectos sinérgicos” negativos por la existencia de otros eólicos proyectados en el entorno. Recientemente, la Consellería de Medio Ambiente ha dado luz verde a dos de ellos, el Felga y Gato, ambos promovidos por Greenalia Wind Power, sin atender las peticiones del BNG, la Reserva y las plataformas vecinales, que reclamaron una evaluación conjunta de los seis eólicos proyectados en Monte do Gato.

El BNG emitió ayer un comunicado en el que muestra su satisfacción por el informe desfavorable Felga y en el que reclama nuevamente que se evalúen conjuntamente el impacto de todos los proyectos en trámite. La Reserva de Biosfera emitió también una nota de en la que valora la resolución autonómica: “Un parque eólico jamás irá adelante en zonas protegidas de la Reserva”, afirma su presidente, José Antonio Santiso.