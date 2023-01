Nace ‘Clorofila’, clube de lecturas verdes

“Clorofila é unha invitación para achegarse á natureza a través da literatura”, pero sobre todo é “un espazo para coñecernos e gozar das lecturas verdes, para o diálogo colectivo, para compartir, para falar de forma distendida e poñer en común temas ambientais e sociais que nos afectan a todos”. Así define o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) o Clube de Lectura que acaba de poñer en funcioinamento, coa primeira sesión que será o vindeiro 31 deste mes de xaneiro ás 19.00 horas na nova sede, nas antigas cabalarizas do pazo de Lóngora en Oleiros.

El sonido de un caracol salvaje al comer de Elisabeth Tova Bailley (2019) é o libro co que se estrea este clube de lecturas verdes do Ceida. Só co anuncio deste clube, sen apenas publicidade, xa se cubriron as plazas e estase agora conformando unha lista de agarda.

Ao longo do ano sucederánse os libros que os usuarios deberán ler para comentar entre eles, tanto de narrativa como de ensaio, con temática ambiental, como maneira de intercmabio de ideas e de chamada á accción a través da lectura.

Este clube de lectura está dirixido a todo o mundo, sen buscar un público experto nin comentarios especializados. Este grupo contará con doce prazas e en cada convocatoria abriranse as sesións para que os interesados poidan anotarse e recoller un exemplar do libro nas instalacións, onde estarán dispoñibles en préstamo na biblioteca. Clorofila forma parte do clube de lecturas da Red de Centros de Información e Documentación Ambiental (Recida).