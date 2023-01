El plan diseñado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para renovar las paradas de autobús de las carreteras autonómicas incluye once puntos de recogida y bajada de viajeros en Betanzos. Los trabajos, que supondrán el acondicionamientos de estos lugares de espera, se acometerán en Infesta, As Angustias, Montellos, Guiliade y Castro, según recoge el proyecto que ha expuesto el Gobierno gallego.

Esta iniciativa busca mejorar la accesibilidad de estos puntos situados en carreteras de titularidad de la Xunta, con la mejora de sus cuñas de entrada y salida, así como el acondicionamiento de los itinerarios peatonales.

La Xunta ha optado por la colocación genérica de marquesinas de tipo rural, mientras las de tipo urbano únicamente se utilizarán en los núcleos consolidados.

De las once paradas, siete se encuentran situadas en la carretera AC-542, entre Betanzos y Mesón do Vento. Están en los núcleos de Guiliade, Montellos, Infesta y As Angustias. Las otra cuatro se sitúan en el lugar de Castro, en la carretera que enlaza con Bergondo, la AC-161.

Esta es una de las actuaciones enmarcadas en el programa de la Xunta para actuar en más de 1.100 paradas de autobús en carreteras gallegas con el fin de mejorar su seguridad y accesibilidad, lo que supondrá una inversión global de alrededor de 35 millones de euros. La medida está financiada al amparo del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea–Next Generation EU y se enmarca en el Plan de infraestructuras de la Xunta para una movilidad segura, verde e inteligente.

El proyecto está expuesto al público porque es necesaria la expropiación de 16 parcelas para la realización de estas obras.

El Ejecutivo autonómico indicó que las obras también incluirán medidas de seguridad, procediendo a la eliminación de vegetación, a la mejora de la visibilidad y de la iluminación o a la ampliación del espacio alrededor de las paradas. Además, las intervenciones prevén el refuerzo de la información y de la señalización, colocando planos de situación y recorridos.