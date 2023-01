Un estudio descarta riesgos estructurales en las bóvedas de las grutas de O Pasatempo

Un estudio estructural encargado por la Xunta a dos especialistas de la Universidad de Santiago y de la Politécnica de Madrid, Rosa Ana Guerra Pestonit y Santiago Huerta Fernández, avala la seguridad de las bóvedas planas que cubren las grutas del parque enciclopédico de O Pasatempo. Algunos de estos pasadizos fueron precintados por precaución tras la aparición de daños, como grietas, fallos de estanqueidad y humedades.

El estudio, que analiza con especial detalle la gruta del León Colosal,avala la estabilidad y seguridad de estos pasos subterráneos tras realizar una serie de catas y pruebas de carga y analizar los resultados de dos levantamientos por escáner láser realizados por el Ayuntamiento de Betanzos y el equipo redactor del plan director, Crecente Asociados.

Este informe, que puede consultarse íntegro en la Biblioteca Dixital do Parque do Pasatempo de la Asociación de Amigos do Pasatempo, concluye que estas bóvedas planas de fábrica sin armar “son estables y seguras”. Los especialistas destacan la calidad que estas bóvedas, que fueron construidas hace ya cien años a base de dos aplacados de piedra y un núcleo conformado por hormigón y varias capas de ladrillo hueco y que se han mantenido prácticamente inalteradas.

Los expertos detallan que las grietas son “pequeñas” y no presentan riesgo de colapso. Ambos especialistas se muestran partidarios de retirar los puntales de acero colocados en los años noventa en las zonas agrietadas. Consideran que son “innecesarios” y que se pueden retirar “sin ningún problema tomando las precauciones necesarias por posibles fallos ocultos de fábrica”.

Entre otras medidas preventivas, plantean colocar elementos de medición para controlar periódicamente la “invariabilidad de la geometría”. Ven preciso además comprobar los acabados de la cara exterior por si hubiese piedras sueltas y restaurar esta capa superficial para evitar la entrada de agua.