La Xunta da luz verde al parque eólico As Encrobas de Naturgy

La Xunta ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable al parque eólico As Encrobas que promueve Naturgy Renovables en las inmediaciones de la central térmica de Meirama. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda concluye que este parque, que recibió cerca de medio millar de alegaciones, “es ambientalmente viable” siempre que se cumplan una serie de condiciones.

El proyecto de Naturgy prevé la instalación de cuatro aerogeneradores con una altura de buja de 127,5 metros, un diámetro de rotor de 145 metros y una potencia unitaria de cinco megavatios. La empresa prevé invertir veinte millones en este proyecto, que abarca terrenos de Carral, Cerceda e Ordes y que incluye una línea soterrada de 3.458 metros a la subestación del parque eólico Meirama.

La Xunta destaca que el proyecto no afecta a terrenos protegidos por ninguna figura autonómica o estatal, aunque sí a la zona de transición de la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo. El departamento autonómico considera que la actuación tendrá un impacto natural compatible, a excepción de un molino, con afección severa.

La Consellería da luz verde al parque condicionado a la adopción de medidas para reducir su impacto visual, natural y en el patrimonio cultural y hace especial hincapié a la importancia de reducir la afección visual sobre los pazos de Vilasuso y Esperante.

La Xunta no se pronuncia sobre la alegación del Concello de Cerceda sobre el posible fraccionamiento de proyectos y considera asumible el efecto sinérgico de este nuevo parque eólico en la zona.