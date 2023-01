La Xunta ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable a un tercer parque eólico en el entorno del Monte do Gato, el Feás. La Consellería de Medio Ambiente concluye que este parque de ocho aerogeneradores que promueve Galenergy en la zona de transición de la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo es “ambientalmente viable” siempre que se cumplan una serie de condiciones para minimizar su impacto en el patrimonio cultural y natural y reducir su afección visual.

El parque eólico Feás abarca terrenos de los municipios de Coirós y Aranga y prevé la instalación de ocho aerogeneradores con una potencia unitaria de cinco megavatios, una altura de buja de 127,5 metros y un diámetro de rotor de 145 metros. La Xunta allana el camino para su construcción tras emitir también una declaración de impacto ambiental favorable a otros dos parques en tramitación en el entorno, los denominados Felga y Gato, ambos promovidos por Greenalia Wind Power y que suman ocho aerogeradores. De momento, el Gobierno gallego solo se ha opuesto a uno de los seis proyectos eólicos de Monte do Gato, el de Fontella, promovido por Galernegy y que obtuvo una declaración de impacto ambiental negativa por su afectación a la zona núcleo de la Reserva de Biosfera. El proyecto Feás supera la prueba aunque con condiciones para minimizar su impacto en la zona de transición de la Reserva y en ecosistemas considerados prioritarios por una Unión Europea. El informe autonómico detalla que la empresa promotora modificó la ubicación de una torre meteorológica para no dañar uno de estos enclaves y recoge una serie de cautelas para reducir el impacto en la necrópolis megalítica y otros elementos del patrimonio cultural. La Xunta considera asumible el “efecto sinérgico” de este parque y los otros en tramitación en la zona. La declaración de impacto favorable a es te nuevo parque eólico en Monte do Gato ha caído como un jarro de agua fría en las plataformas vecinales, que reclaman desde hace meses la supresión de este área de desarrollo eólico y el blindaje de este enclave a través de la figura de Parque Natural. El BNG, que comparte la reivindicación, ha presentado otra iniciativa en el Parlamento para reclamar nuevamente un estudio de impacto conjunto de todos los eólicos de Monte do Gato y subraya que la propia Xunta reconoce su impacto.