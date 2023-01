La ostra rizada invade Santa Cristina: “No se comercializa y por eso prolifera mucho”

Las primeras ostras rizadas comenzaron a verse por la ría de O Burgo hace menos de una década y ahora ya son abundantes. Aunque ahora puede que no sean tan visibles por las obras del dragado de lodos, ya no hace falta meterse en el estuario: ya han llegado a la playa de Santa Cristina, donde están colonizando las rocas. La negra piedra en zonas como a la altura de Casa Sara está salpicada de decenas de conchas de este bivalvo.

“La ostra rizada está proliferando mucho en la ría porque no se comercializa. Casi no tiene valor económico y es muy costoso limpiarla y por eso, al no cogerla, se va extendiendo”, según destaca Manuel Baldomir, portavoz de la Cofradía de Pescadores e Mariscadores de A Coruña.

Esta pasada Navidad fue posible ver ostras rizadas (también llamadas ostrón, ostión u ostra japonesa) en algunos mercados, a un precio importante, aunque en esta época todo lo que es marisco sube de precio. Fuera de esta época el precio cae en picado. “Creo que se paga a cincuenta céntimos la pieza y como se pega mucho en las piezas, se deforma y el comprador ya no la quiere. Tienes que limpiarla, quitarle las impurezas, usar un cincel eléctrico. Tienes que coger mucha cantidad para que te compense pero después aún te pasas horas limpiándola y no compensa”, añade Baldomir.

Este experto señala que “de momento no es un problema” la presencia de la ostra rizada para el resto del marisco de la ría de O Burgo, pues el mayor daño sigue viniendo “de la gente, de los furtivos”. De hecho, a pesar de las tareas de dragado, esta semana la cofradía aún observó a cuatro personas recogiendo marisco furtivamente.

La cofradía sin embargo no cierra puertas a estudiar posibilidades de explotación de este molusco bivalvo. En Andalucía por ejemplo incluso hay criaderos. En Cádiz tienen ostra rizada y ostión propio de la zona que utilizan para sus platos chefs de estrella Michelin, después de que hace años, durante la posguerra, fuese uno de los alimentos de subsistencia. En Francia y en Japón son productos muy apreciados y no se tiene en cuenta que no tengan una forma tan perfecta como la típica ostra, la plana (son más alargadas e irregulares).

En el municipio de Pontedeume también comenzó a proliferar la ostra rizada y ahora hasta la cultivan en batea y han encontrado cómo aprovechar su expansión para que deje de ser un problema. Los mariscadores empezaron a extraerla en 2020 y al principio la tiraban, nadie se la compraba. En 2021 por primera vez ya lograron ventas y ahora tienen compradores fijos, un o de ellos que adquiere este molusco para fabricar productos cosméticos. Son posibilidades que la cofradía coruñesa puede explorar, sobre todo después de que finalice el dragado y esté en mejor estado la ría.