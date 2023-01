O Carregal que ambiciona Betanzos

El Concello de Betanzos confía en transformar la ciudad con la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. El Ayuntamiento, que ha obtenido ya un subvención de 1,48 millones de Europa para la reforma integral del mercado de abastos, acaba de presentar dos nuevos proyectos para lavar la cara de una de sus principales arterias, en la que se concentran buena parte de los equipamientos deportivos, educativos y sanitarios: O Carregal.

El plan general aprobado inicialmente en septiembre de 2021 proyecta que esta céntrica zona sea la que experimente la mayor transformación de toda la ciudad y plantea, entre otras actuaciones, la demolición de las naves en estado de abandono al oeste del Mendo y la creación de un gran parque a orillas del río.

El Concello ha solicitado ahora fondos para dar el primer paso en la humanización de esta avenida con la creación de una plataforma única que dé más espacio al peatón, la ejecución de un carril bici, la plantación de 250 árboles y espacios de estancia para el desarrollo de actividades al aire libre. El proyecto modifica además la disposición del aparcamiento, que pasará a ser en batería.

El Gobierno local que preside la socialista María Barral estima que el presupuesto de esta actuación rondará los 700.000 euros y explica que uno de los objetivos es mejorar la conexión con el casco histórico y garantizar un itinerario seguro y accesible al barrio que concentra los equipamientos y que el PXOM aspira a convertir “en la zona de crecimiento urbano de la ciudad” .

El Ejecutivo municipal enmarca el proyecto en las actuaciones para mejorar la integración entre el casco histórico, la plaza Irmáns García Naveira, la plaza Alfonso IX y la Avenida do Carregal.

Alianza con la Reserva

El Ayuntamiento de Betanzos y la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo trabajan en una candidatura conjunta para conseguir dos millones de fondos europeos Next Generation para el casco histórico.

Ambas instituciones han puesto en marcha un proceso participativo para que la ciudadanía se implique en el proyecto y marque sus prioridades.

El Ayuntamiento brigantino ha solicitado también fondos europeos para ampliar los equipamientos de la Avenida do Carregal con la construcción de una pista de skate en una parcela anexa a la piscina municipal.